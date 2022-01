Por SomosLaSele



El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa dijo que no habrá venta al público para esos dos partidos, a pesar de que el TAS suspendió el veto que impuso la FIFA hasta que haya un resolución definitiva.

El presidente de la FMF Yon de Luisa informó que los partidos de la Selección de México por la Eliminatoria Mundialista ante Costa Rica, el 30 de enero, y Panamá, el 2 de febrero, se jugarán con solamente 2,000 aficionados en el Estadio Azteca.

"EL TAS ha concedido las medidas cautelares, las sanciones de la FIFA no causarán efecto hasta una resolución final. No obstante para los dos próximos dos partidos no abriremos el estadio para el público en general. Usaremos estos partidos con un grupo de control, con cerca de 2,000 aficionados para los nuevos procesos de acceso a los estadios, estas medidas están basadas en cuatro pilares y se llevarán con rigor".

"Se implementarán dinámicas que promuevan la sana convivencia y sin actos discriminatorios. Se incrementará la cantidad de guardias de seguridad para detectar a personas que incidan en actos de discriminación. Las personas que sean retiradas no podrán asistir a los partidos operados por la FMF por un plazo de cinco años. Con estas medidas sumadas a los esfuerzos anteriores buscamos que se terminen los actos discriminatorios".