Luis Mejía le desea lo mejor a Hernán Darío Gómez en la eliminatoria de Conmebol

La era Gary Stempel

"Estos partidos que jugamos en la era Gary, me sentí bien, no era fácil después de tres años de no estar en la selección, hay un balance positivo, esto es fútbol, no se logró la victoria, hay que levantar la cabeza, ojalá esto nos quede de experiencia para no cometer estos errores para la Copa de Oro y la eliminatoria."

El futuro de Luis "Manotas" Mejía

"Me tengo que presentar el jueves, hasta el 7 de diciembre que tengo mis vacaciones, hay un par de posibilidades importantes, espero ir a Uruguay que se pueda resolver algo para mi futuro, todo se lo dejo en manos de mi agente que esta encargado de eso, esperemos que se pueda lograr porque puede ser algo importante."

La relación con "Bolillo"

"Con el profe estuvimos hablando en multiplaza cuando me lo encontré, esto es fútbol obviamente el toma decisiones que obviamente uno no las puede compartir pero siempre las respeta, hablamos bien le deseo lo mejor en la eliminatoria de Sudamérica."