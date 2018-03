Marca: El 'Marcelo panameño' se hace desear en el fútbol español

Uno de ellos es Luis Fraiz (Panamá, 1993), un jugador que milita en el Plaza Amador de la Liga Panameña de fútbol. "En lo personal me está yendo todo muy bien. El último fin de semana marque un gol contra Tauro, pero no estoy contento porque no sirvió para lograr los tres puntos. Hemos perdido algunos puntos y estamos un poco abajo en la tabla", introduce el futbolista panameño en conversación con MARCA.com.

Fraiz rompe una lanza en favor del nivel futbolístico de su país, con una competición doméstica muy disputada como se ha demostrado con Tauro, un equipo que alcanzó los cuartos de final de la Concachampions en la que fue eliminado por el poderoso América mexicano. "Esta temporada han sorprendido muchos equipos que antes los veíamos como chicos, hoy en día todos dan la talla en la categoría y no subestimamos a nadie. El más club más modesto le puede ganar al más grande en Panamá", explica.

En cuanto a la selección panameña, el jugador del Plaza Amador confía en que pueda competir contra cualquiera en Rusia: "Es la primera vez que vamos al Mundial, nos enfrentaremos a jugadores élite de Europa y de todo el mundo, pero podemos llegar a hacer grandes cosas". Panamá está en el grupo G con Bélgica, Inglaterra y Túnez. Luis Fraiz ha estado siempre con las selecciones menores panameñas y ahora espera la oportunidad en la absoluta: "Estoy trabajando para ir en un futuro, me enfoco en mejorar cada día más. Al nivel que estoy jugando ahora sé que puedo lograrlo".

Este prometedor panameño actúa en la banda izquierda, "soy lateral aunque en el club me usan como volante externo por fuera; siempre me gustar proyectarme en ataque". Así se define y señala a un ídolo como referente: "Me gusta Marcelo por su rol de ser un lateral que aporta mucho en ataque y tiene dribbling".

Mientras sigue brillando en Panamá espera que le llegue pronto una oportunidad en el fútbol europeo en lo que sería su segunda experiencia: "Estuve con el Frosinone italiano en en el 2014/15 y me sirvió para aprender mucho. Ojalá pueda regresar. Me gustaría mucho que fuese en España". Por el momento, algunos equipos de Segunda y Segunda B española tienen su nombre en sus agendas, al igual que varios clubes de Rumanía y de Europa del Este que estarían encantados de tener en sus filas al 'Marcelo panameño'.