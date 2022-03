Por Somos La Sele



Manuel Gamboa pasa por un buen momento en su carrera ya que en poco más de un mes, de su llegada al club Comunicaciones de Guatemala, ha hecho aportes importantes.

"En este periodo de adaptación me ha ido muy bien", declaró el jugador panameño en una entrevista a Somos La Sele. "Los compañeros me han acogido como uno más de ellos. Eso y el respaldo de mi familia, con quienes hablo todos los días, me han hecho bien".

Gamboa se incorporó al Comunicaciones el 17 de enero de este año y desde ese momento ha jugado 11 partidos y se ha convertido en titular de la zona defensiva del equipo crema.

"Aquí en Guatemala hay muchas oportunidades. Este (el Comunicaciones) es un equipo grande y muchas veces compite", reconoció.

El futbolista oriundo de la provincia de Darién se ha hecho notar, especialmente en los torneos de clubes de Concacaf donde incluso ha marcado goles. Uno de ellos fue el martes 8 de marzo en el partido que el Comunicaciones disputó ante el New York City FC en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Gracias a ese gol, estamos con vida todavía", expresó acerca de su anotación. "Así como nos llevaron allá y fue complicado para nosotros, ellos vendrán acá y será complicado para ellos y tenemos la oportunidad de clasificar en casa", agregó.

El conjunto guatemalteco perdió ese encuentro, por 1 a 3, en el estadio Pratt & Whitney de Connecticut. Ese cotejo se caracterizó por las bajas temperaturas con las que se realizó, algo similar a lo ocurrido el 23 de febrero cuando enfrentó al Colorado Rapids en el Dick's Sporting Goods Park.

"La oportunidad fue linda. Fue un poco difícil, la cancha estaba congelada, fue complicado pero se trabajo para eso y pudimos clasificar", recordó Gamboa sobre el juego de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf frente a los Rapids. "En Connecticut (ante el New York City FC) fue menos frío, pero se te duermen los pies, las manos y es complicado eso", manifestó.

Sobre un posible llamado a la selección de Panamá, para los próximos partidos del Octagonal de Concacaf al Mundial Catar 2022, el jugador de 23 años indicó que se siente listo para competir y que será postestad del técnico Thomas Christiansen si lo convoca o no.

Gamboa ya estuvo con la selección panameña, ya que fue parte de la convocatoria para la Copa Oro 2021, aunque al final no jugó en el torneo por decisión técnica.

"Fue una experiencia muy bonita", precisó. "Los compañeros me dieron su respaldo, el 'profe' me explicó cosas que no sabía y pienso que eso me va a servir para mi formación".

El defensor recordó y agradeció a todas las personas que le han ayudado a salir adelante, desde su infancia en su querido Garachiné hasta llegar a Guatemala donde continúa con su trayectoria profesional.