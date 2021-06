Para Manuel Arias, hay dudas en jugar el octagonal en el Rommel Fernández Gutiérrez

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Desde Curazao, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, participó en Somos La Sele Radio, donde fue abordado por nuestra enviada especial Claudya Carolina Morales, dejando buenos titulares y algo de incertidumbre sobre la finalización de los trabajos en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Radiografía de la selección dirigida por Thomas Christiansen.

"Como he dicho antes, el equipo es un equipo justo, el equipo viene creciendo de a poco, este no es el mismo equipo que le ganó 1-0 a Barbados, pero no es el equipo que puede competir contra Estados Unidos y México, para eso necesitamos seguir creciendo como grupo y necesitamos poder tener más apoyo tanto en la empresa privada como en el Estado porque necesitamos mejorar nuestro cuerpo técnico, que hayan más personas, más analistas, incorporar más tecnologías al trabajo y adicional buscar la manera de que eso también redunda al desarrollo del fútbol de Panamá".

¿Se jugará el octagonal en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez o en el estadio Nacional Rod Carew?

A esta interrogante, el presidente Manuel Arias respondió; "Ya sea en el coloso de Juan Díaz o en el coloso de Patacón" dejando en tela de dudas si los trabajos del Rommel Fernández Gutiérrez van estar listos según la fecha programada.

"Entendemos que Pandeportes está haciendo todo el esfuerzo para ver si se puede tener listo el Rommel, hay cosas que escapan de las manos de ellos y de nosotros, así que, ya sea en el coloso de Juan Diaz o en el coloso de Patacón".

Arias también aprovechó las cámaras de Somos La Sele, para hacerle un pedido al Ministro de Salud Francisco Sucre, sobre el aforo de público en los partidos del octagonal:

"Queremos pedirle primeramente al Ministerio de Salud, al ministro, si es posible la oportunidad de que nos suban un poquito el porcentaje de asistencia en el estadio, para que más personas nos puedan acompañar entendemos que hacen un duro trabajo en la parte de salud y que es una responsabilidad grande".