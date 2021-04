Manuel Arias: "Hoy es un día triste para el fútbol"

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Cuando parecía que el estadio Rod Carew, sería la gran válvula de escape para celebrar el partido ante República Dominicana el 8 de junio, el presidente de la Fepafut, Manuel Arias, en conferencia de prensa, declaró que por el momento, no se sabe dónde jugará la Sele ese partido de eliminatoria.

Ya FIFA le dio a la Federación Panameña de Fútbol, una fecha para decir, dónde se jugará el partido:

"Hoy es un día triste para el fútbol, hoy es un día triste para el fútbol de Panamá, porque hoy 12 de abril, Panamá todavía no sabe dónde va a jugar su partido de eliminatoria, hoy no lo sabemos, increíble, increíble, el día 16 de abril ojo, esta federación le tiene que contestar a FIFA, dónde va a jugar y nosotros estamos tratando de hacer todos los esfuerzos para que se juegue en Panamá, para que se juegue en nuestro país, para que se juegue frente a nuestra afición".

Arias recalcó que hoy día el fútbol de Panamá está huérfano; "Hoy 12 de abril, Panamá no tiene una sola instalación adecuada para que Panamá celebre un partido internacional de fútbol, no la tiene, cosa que no pueden decir ningún otro deporte y la verdad me alegro por los otros deportes, el béisbol tiene instalaciones de carácter internacional, el badminton, arco y flecha, fútbol americano, basquetbol, todos pueden jactarse de que hoy pueden hacer cualquier tipo de competencia internacional en Panamá, el fútbol no tiene ni una, ni una sola, ojo y quiero dejar claro, la Federación Panameña de Fútbol, es la máxima representación del fútbol de Panamá, pero no es función de la federación ni construir estadios ni mantener estadios, esa no es nuestra función".

Las conversaciones con el Patronato del estadio Rod Carew.

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol, mostró su dualidad de sentimientos por este tema, de tener que utilizar el estadio de béisbol, Rod Carew para un juego de la selección nacional, un juego de eliminatoria mundialista:

"Tenemos conversaciones con el Rod Carew, con el Patronato y la verdad lo digo con un rayo de esperanza pero con un pocotón de tristeza, tristeza de que el fútbol de Panamá, tenga que ir a un estadio de béisbol a jugar un partido eliminatoria, ustedes saben que andamos como mendigos, como mendigos, para el Patronato del Rod Carew, no es agradable que nosotros vengamos a romperles todos sus planes, ellos quieren su estadio bien mantenido de béisbol y nosotros venimos ahora a romperle los planes de trabajo que ellos tienen, ellos tienen competencia, entrenamiento que realizan allí, para ellos no es normal que vengamos nosotros a pedirle ahora que le cambiemos todo el estadio a fútbol para unos partidos eliminatorios".

Arias adelantó también algunos detalles de las conversaciones con el Patronato del estadio Rod Carew, entre esos están las condiciones económicas, los cambios de cancha, de béisbol a fútbol, ¿Quién haría los cambios y cuánto costaría?; "La verdad le agradezco a la gente del Patronato porque bueno, ellos están tratando de ayudar al mendigo del fútbol".

La relación con Pandeportes.

"En noviembre nosotros nos reunimos con el director de Pandeportes, casualmente para ver el problema de las fechas de marzo, él nos dijo que ya estaba listo el Patronato, que ya iba a empezar a funcionar el Patronato y nosotros le correspondimos que que si el Patronato ya estaba listo nosotros estábamos en la capacidad de prestarle la plata al Patronato para que se hiciera la remodelación de la cancha, pero al patronato, porque le patronato iba a tener la capacidad operativa y administrativa de recoger fondos desde el Rommel para devolverle la plata a la Federación Panameña de Fútbol...Pandeportes tiene tres años que no puede ni siquiera cobrar la plata de los palcos ni nada, es un desastre operativo no solamente de esta sino la anterior, porque la institución estatal no está hecha para manejar un estadio de esa magnitud".

Por el momento, de la misma voz del presidente Manuel Arias, hay dos planes para poder jugar contra República Dominicana, el plan A, es el estadio Rod Carew y el plan B, sería jugar en Costa Rica.

Por parte de Pandeportes, en una reunió con los diferentes medios de comunicación, el director Eduardo Cerda, aseguró que de salir todo como está planeado, el estadio Rommel Fernández estará listo en el mes de septiembre, mes en el que inicia la fase del octagonal de Concacaf.