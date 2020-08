Preparados para iniciar la eliminatoria con jugadores de la LPF

Saúl Maldonado: "Viajamos el lunes, en la tarde estábamos entrenando. La disposición de los muchachos ha sido excelente. La actitud, la entrega ha sido importante. Thomas está dentro de los rangos generales de un entrenador, tiene contacto con todos ellos, ha interactuado con todos ellos, esa es una de las ideas de la burbuja, donde las ideas estén claras y los objetivos estén claros. Estamos buscando que los jugadores busquen la técnica".

Francisco Narbón: "La llamada fue muy emocionante, feliz de estar aquí, las prácticas han sido muy buenas, corremos, nos apoyamos, estamos aprendiendo lo que quiere el 'profe', es raro estar con el entrenador 40 días, agarrar la idea, y estando aquí, estamos con ese objetivo en la mira de ganarnos un puesto".

Saúl Maldonado: "Yo me reuní vía 'Zoom', cuatro o cinco veces con el profesor Thomas, hubo buena química, compartimos ideas, metodologías de trabajo, posteriormente me llama Jaime Penedo para decirme que el profe Thomas me quería como asistente, hemos estado bien, nos seguimos reuniendo para confeccionar la lista y esa lista la hicimos nosotros, el cuerpo técnico, fuimos nosotros los que estructuramos esa lista. A esta altura no esperaba ser asistente, pero salió esta oportunidad".

Si nos toca jugar con los jugadores del patio estaremos con el deseo de sacar buenos resultados y de preparar lo mejor posible el equipo".

¿Los Legionarios?

"El profe está en contacto con los jugadores que están en el exterior, está en contacto con varios de ellos, el profe es muy detallista, está muy pendiente de los jugadores que están en el exterior. Estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades, pero no se desatiende el trabajo de los que están afuera", respondió el ex técnico taurino.

¿Lo que más les costó?

"Lo que más les costó fue mantener la intensidad, a parte exigimos la intensidad, Esa es una respuesta normal, con los días de trabajo van a sumar la intensidad, estamos construyendo las bases para conseguir los resultados. En los próximos días van a mejorar y los trabajos van a salir mucho mejor", señaló Maldonado.

Francisco Narbón: "Se fue Gavilán (Gabriel Gómez), pero yo estoy dispuesto a ganarme ese puesto, todo depende de como juegue el 'profe' y como planteé el equipo. El 'profe' nos llamó a todos, me dijo como me sentía, como había pasado estos cinco meses, que opinaba del fútbol panameño, hablamos bastante de fútbol. Fue una charla muy amigable, pero con el respeto de entrenador a deportista. Me dio mucha confianza que vino y lo que hizo fue llamarnos".

FN: "El futbolista panameño es muy bueno, muy rápido, muy fuerte. Hay debilidad en el fútbol base, cómo controlar el balón, como acomodar el cuerpo. Son cosas que desde que me fui de Panamá hasta ahora el fútbol ha mejorado mucho".

SM: "Hemos visto vídeos, más en estos tiempos de pandemia, hemos visto de la época de Bolillo, Stempel, Dely Valdés. Hablamos de jugadores y él (Chistriansen) conoce jugadores del fútbol panameño e incluso, conoce jugadores del ámbito local. Hay un cuerpo técnico que está preparado, está trabajando y tiene el deseo de hacer cosas importantes".

SM: "Se manejan todos los escenarios. Hoy día es que está cerrado los aeropuertos. Quiero decirles que en el ámbito local hay buenos jugadores, y los vamos a preparar y vamos a trabajar y vamos a salir adelante con los jugadores que tenemos del ámbito local. Tenemos que preparar bien a estos jugadores para tener este plan, que es un plan positivo, tenemos la fe que vamos a hacer buenos partidos para pasar esta clasificación".

SM: "Se tomó en cuenta el rendimiento, procesos anteriores, el nivel de los jugadores. Yo creo, no porque esté yo, que fue atinado que el asistente sea alguien que maneje bien el fútbol panameño. Había que tener un conocimiento previo para hacer el listado. Es un equipo compacto, que cubre todas las necesidades. Hemos dejado jugadores afuera, estamos esperando su recuperación para evaluar llamarlos. La lista era de 60, bajamos a 35 y luego 31.

SM: "El proceso de la Sub-20 va a comenzar vía 'Zoom', si está la posibilidad del torneo local vamos a ver muchos jugadores. Todo es tentativo, lo que vamos a hacer es tomar la metodología de trabajo e implementar el modelo de juego".

SM: "Me gusta de Europa que todo es integral, ya no se corre fuera de la cancha, se corre dentro. A los jugadores les gusta la pelota. Todo eso está creado de hace años, el que más provecho le sacó fue Guardiola. Los jugadores están contentos porque ven el balón y a ellos les gusta".

FN: "Con el balón sigo feliz, si me pones fuera a dar vueltas no me gusta. Para mí es una metodología que funciona".

SM: "El tiempo no es específico. Eso te lo dicen la evolución de los jugadores, la evolución de la metodología, la evolución del modelo de juego. No te puedo decir que en tres semanas vamos a tener un once titular. No sería correcta mi respuesta. Si nos toca jugar con los jugadores del patio estaremos con el deseo de sacar buenos resultados y de preparar lo mejor posible el equipo".