Luis Tejada rompió el silencio: "No sé si seguiré en el Universitario"

Más allá de todo tipo de rumorologías, el delantero panameño Luis ‘Matador’ Tejada está en “suspenso”, ya que —hoy— no tiene claro si continuará o no en el Universitario de Deportes de la Primera División del fútbol de Perú.

El internacional panameño desconoce su futuro a corto plazo. Claro, ofertas no le harán falta, pero, seguro, él quiere llegar al Mundial de Rusia 2018 jugando en la élite y nada [en estos momentos] sería mejor para él y para los suyos que mantenerse en Lima con la entidad crema.

Tejada, máximo anotador histórico de la Selección de Panamá, con 43 dianas, señaló en exclusiva a SomosLaSele que “hay que esperar”, refiriéndose a la ‘U’, club con el que anotó 18 dianas este año.

¿Continuarás en Universitario?, preguntó este medio. “No se puede hacer nada. Hay que esperar”, contestó Tejada.

Y siguió, pero sin dejar pistas. ¿Quieres seguir o no?, soltó este portal. "Yo no lo sé. No sé si seguiré. No sé, ya que se me acaba mi contrato ahorita mismo", respondió ‘Matador’.

Medios peruanos señalaron este miércoles que existe la posibilidad que Tejada, por cuestiones económicas del club, tenga que bajarse el salario (18 mil dólares, según El Bocón) para seguir vistiendo la ‘merengue’… Tiempo al tiempo… la cuestión es simple: el futuro de Luis en la ‘U’ es incierto… ¿Seguirá? Veremos... #MentiraNoEs.