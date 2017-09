Luis Tejada y Alberto Quintero, serían titulares en el clásico de Perú

Ellos de inmediato se incorporaron a los entrenamientos de Universitario de Deportes, en Campo Mar, bajo las órdenes de Pedro Troglio, ya con miras al clásico.

El equipo se alista para enfrentar mañana a Alianza Lima de visita en Matute, donde saldrán a sumar de a tres para recuperar los dos puntos que perderían por no pagar el IGV, sanción impuesta por la Comisión de Concesión de Licencias de la FPF.

El entrenamiento se caracterizó por el buen ambiente de todos. Los peruanos Carlos Cáceda, Alberto Rodríguez y Aldo Corzo se llevaron toda la atención por los dos triunfos y fueron felicitados por el grupo.

Mientras que ‘Rulo’ le dio mérito también a los dos panameños Alberto Quintero y Luis Tejada, quienes acaban de ganarle 3-0 a Trinidad y Tobago. Igual con Arquímedes Figuera, quien empató de local con Colombia y contra Argentina de visita con su selección de Venezuela.

Ya con todo el equipo, Pedro Troglio no perdió el tiempo y probó el posible once que saltará al gramado de Matute. El técnico no hará muchas variantes a su once titular, por lo que está feliz que ninguno de sus jugadores esté lesionado de gravedad (salvo Guastavino y Manicero). Por eso no se guardará nada para el clásico de mañana.

Once titular.

En el primer día, de los dos que tendrá con todos los jugadores previo al clásico, Pedro Troglio envió una defensa de lujo: Corzo, Benincasa, Rodríguez y Vásquez. Los cuatro irán delante de Cáceda, quien fue uno de los mejores de la bicolor ante Ecuador en Quito.

Figuera, Páucar y Vargas serán los volantes. Y, en el ataque, en el tridente ofensivo continuarán Quintero, Tejada y Gómez.

(Fuente: El Bocón)