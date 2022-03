Por Boris Alexander Cruz Caballero



A pocas horas para que arranque el partido entre Estados Unidos y Panamá en Orlando, Florida, nuestro enviado especial, David Peña, tuvo una conversación con el periodista de TUDN Luis Omar Tapia, donde analizó este choque.

Luis Omar Tapia inició desglosando el trabajo de las selecciones de Panamá y los Estados Unidos en esta eliminatoria mundialista.

La selección de Panamá.

"Esta eliminatoria ha sido posiblemente una de las más apretadas, lo demuestra la tabla de posiciones, porque todavía hay cinco selecciones, ninguna clasificada matemáticamente a la copa del mundo, si comenzamos por Panamá, creo que la selección de Panamá se ha hecho daño solo, en los resultados, me parece que no ha tenido la fuerza suficiente como equipo para aguantar resultados, cuando los ha ido ganando, cuando los ha tenido que dar vuelta, me parece que teniendo una buena cantidad de jugadores con experiencia, jugadores que son dotados técnicamente, las rotaciones posiblemente que haya hecho también el técnico, yo esto viéndolo desde afuera".

Estados Unidos.

"Ha sido una selección que se renovó en el momento justo, que tiene jugadores muy jóvenes, creo que es la selección con el promedio de edad más bajo de los 24 años de edad que hay en esta eliminatoria y si llega al mundial va a ser una de las más jóvenes también en la copa del mundo, me parece que Gregg Berhalter más allá de las críticas que ha recibido, que no ha gustado sus rotaciones, a mi me parece que sus rotaciones han sido correctas, especialmente por todos los partidos, los torneos que han tenido que participar y también ha tenido que jugar en contra del covid, las lesiones y por cualquier otro tipo de baja de jugadores, yo creo que Berhalter ha hecho una buena campaña con esta selección".

Lo que podría ocurrir en el Estados Unidos vs Panamá.

"Pensando en el historial de lo que ha pasado entre Panamá y los Estados Unidos, en eliminatorias, yo puedo decirte que lo veo complicado que Panamá saque tres puntos de acá el día de hoy, creo que también está en la mente de su técnico, de qué equipo va a parar el día de hoy ante los Estados Unidos, esperando el resultado de Costa Rica, creo que Estados Unidos ya sale con una alineación once jugadores ya definidos, en el cual me parece que va a ser un equipo atractivo para observar el día de hoy, se los adelanto Reyna no va a jugar de titular, me parece que va a ir con precaución pero creo que a la larga creo que esta cancha le puede hacer mucho daño a Panamá, porque es una cancha muy rápida, la van a mojar y la van a recontra mojar, creo que Panamá no está muy acostumbrado a una cancha así".