Luis "manotas" Mejía en exclusiva para SomosLaSele Radio

Luis "manotas" Mejía señaló a SomosLaSele Radio, que aún mantiene las esperanzas de poder ser llamado a la Sele y respeta la decisión del director técnico Hernán Darío Gómez, reconociendo el buen momento que pasan también sus colegas Jaime Penedo, José Calderón y Alex Rodríguez.

"Son decisiones del técnico que uno tiene que respetar, solamente me queda seguir trabajando en mi club, estoy pasando por un buen momento, no es fácil jugar en cuadro grande como Nacional y estos tres años que he estado aquí, he rendido muy bien", sostuvo Mejía.

Luis Mejía, aún mantiene viva la esperanza de un llamado a al selección.

Luis "Manotas" Mejía: Yo continuo preparándome y trabajando fuerte, nadie me ha regalado nada y ahora voy a trabajar el doble para que se me de esa oportunidad de estar con la selección en Rusia.

Mejía también señaló que no ha tenido mucha comunicación con los jugadores de la selección mayor de Panamá; "He perdido un poco la comunicación, siempre he tenido un trato impecable con todos ellos. Con el cuerpo técnico no he tenido comunicación".