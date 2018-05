Luis Mejía es descartado para el Mundial; Ismael Díaz, en duda

Las dudas para el Mundial: "Tengo la duda en Miguel Camargo, Ismael... Román se me lesionó ahora, pero ha jugado todo el año. La lesión no es tan complicada. Hay otros que están mejorando. Esa es la parte que me tiene como triste, porque son jugadores importantes".

Armando Cooper: "Armando se entrena solo y se prepara para su equipo y para la selección. A Armando lo tuve cuatro años con dificultades en sus clubes, pero ha llegado a la selección y ha sido un arma fuerte. Lógicamente, yo pienso por dentro cómo sería Armando siendo titular en un equipo que cuando viene aquí es un hombre que nos da una mano muy bueno. Bueno, sería mejor que jugara".

Ismael Díaz: "Yo no lo veo claro lo de Ismael. No lo veo claro. No juega desde enero. Lo operaron de la rodilla. Es importantísimo en el fútbol nuestro. Es un jugador de muy linda condición, pero no lo veo claro, porque no juega, se está recuperando de una operación de la rodilla, eso no es fácil. Ahí la situación la veo más complicada".

Ismael Díaz, a la lista de 35: "Yo voy a hablar con él y con Miguel Camargo. Hay una opción muy buena para ellos".

Román Torres: "Román está bien. Hablo con él. Hablo con mucho de los muchachos, cuando los veo con incovenientes".

Luis 'Manotas' Mejía, descartado: "¿Pero cuándo ataja? No ataja. Él jugó los partidos amistosos. Pero el tema no es si ataja o no ataja. Es un muy buen arquero. Es un gran jugador, pero ya tengo los tres".

Tema extrafutbolístico con Luis Mejía: "Ya yo tengo los tres que viene trabajando con ellos en la eliminatoria: Jaime (Penedo), Calderón y Alex (Rodríguez)".

Lo que viene: "Justo es pura información. Ahora el 15 nos vamos a reunir con varios muchachos que han terminado y 29 vamos a jugar un partido de despedida. Después vamos a Oslo a otro partido".

Rusia, a la vista: "Me quiero ir para Rusia como 10 o 12 días para hacer puro trabajo de ordenamiento y que el equipo coja la idea y el estilo".

Trabajo de un técnico sin estar en el día a día con los jugadores: "Una pensadera y un sufrimiento. Uno cuando está solo siente más nervios, pensando en lo que viene, en el Mundial y en los rivales".

Viajar a visitar a los jugadores: "Yo soy uno de los que no los hago. Converso con ellos por teléfono. Veo videos. Yo tengo toda la información. Siempre estamos informados. Nosotros estamos muy unidos y nos ha salido bien".

Tema físico: "Hay unos que me les falta. Hay otros que sí están bien. Veo sus resultados y veo su rendimiento".

Jugadores que no van al Mundial: "Hay jugadores que se me van a quedar. Porque se lesionaron y no se han recuperado y les ha costado".

Amistosos en Europa: "Malo y bueno. Bueno, porque tengo una buena comparación: Dinamarca y Suiza. Que le ayudará bastante a los muchachos y a nosotros. Malo por los 6-0. Eso nos puede pasar en el Mundial. Eso nos puede pasar si no tenemos la continuidad y la concentración. Es uno de los resultados que le puede pasar a un equipo nuevo como Panamá en el Mundial".

Miedo a una goleada en el Mundial: "Sí. Mucho. Si los muchachos están como estuvieron con Gales, como contra Dinamarca o como han jugado en la eliminatoria, voy tranquilo. Pero cualquiera distracción los descompone y se viene la noche. En Panamá están esperando eso".

Cómo jugará Panamá: "Uno no puede cambiar. Panamá tiene un estilo, un orden. Es un equipo con un equipo zonal, con defensa en línea con un bloque que ataca con pura elaboración. No puede cambiar".

Irlanda del Norte y Noruega: "El día del partido ante Irlanda, el equipo tiene que estar definido".