Por SomosLaSele



La selección de Panamá perdió ante los Estados Unidos 5-1 quedando así eliminados de la carrera al Mundial de Catar 2022, el guardameta de la selección nacional Luis Mejía conversó con los medios de comunicación luego del partido.

Con sus compañeros muy tristes Luis Mejía reconoció que es muy complicado el momento por el que pasan los jugadores.

"Es complicado hablar en este momento pero hay que dar la cara también, sé que hoy la verdad no estuvimos a la altura por lo que significaba el partido, es una derrota muy dura que es difícil de asimilarla, pero bueno, a todo esto estoy para dar la cara, hay que seguir, hay un grupo de jóvenes que tienen un recorrido muy largo han tenido una eliminatoria buena, aunque no se haya conseguido el objetivo y esto le puede quedar de experiencia para lo que se viene".

El mensaje a la afición.

"Agradecerle desde el día uno, sé que hicimos un recorrido muy largo en toda esta eliminatoria y siempre estuvieron ahí y pedirle perdón, perdón de parte mía y creo que los compañeros también lo deben sentir y nada este tiene que ser un proceso que no se puede tirar a la borda porque hay buenos jugadores, jugadores muy buenos que esta eliminatoria les va a servir para lo que viene".

La falta de contundencia por parte de la selección de Panamá ante Honduras, fue clave en la eliminación de Panamá.

"No sé si tanto inexperiencia, por ahí Honduras y el partido de hoy eran dos partidos fundamentales que no logramos ser contundentes, sumar de a tres y por ahí ese partidos contra Honduras por ahí nos costó un poco la clasificación pero bueno no puedo reprocharle nada ni a mis compañeros ni al cuerpo técnico lo dimos todo no se nos dio y bueno ahora hay que levantar cabeza seguir para lo que se viene".

"Manotas" seguirá disponible para la Sele si se le llama para la siguiente eliminatoria.

"Ahora quiero hacer el duelo con mis compañeros, hablar con mi familia que siempre están en los momentos buenos, momentos malos y nada yo estoy en plenitud tengo 31 años y yo siempre voy a querer luchar por mis objetivos yo creo que como futbolista es lo único que me faltaría eso, estar en la cita mas grande que es un mundial no se nos dio esta espero poder seguir trabajando y siempre voy a estar para cuando nos necesite la selección".