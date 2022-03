Por SomosLaSele



El guardameta de la selección nacional, Luis "Manotas" Mejía fue figura en su último partido disputado con Unión Española del fútbol profesional de Chile.

En partido correspondiente a la jornada 4 del fútbol chileno, Unión Española derrotó 0-1 a Curicó Unido donde el guardameta panameño Luis Mejía fue el protagonista de este partido.

🔝 ¡Qué nivel @luismanotamejia! 🧤⚽️Grandes atajadas y una actuación redonda para el arquero hispano, quien se transformó en el Jugador Osborne ¡Vamos Manotas! 🇵🇦 pic.twitter.com/0RmxjIVgbD — Unión Española (@UEoficial) February 28, 2022

En una entrevista realizada por José Ferrada de Futuro de Chile, el panameño respondió a varias de sus preguntas, destacando que tiene muchas amistades jugando en el futbol chileno:

"Tengo muchos amigos y conocidos que han jugado en el fútbol chileno, y me han hablado maravillas del deporte en este país. Me he sorprendido mucho, y estoy muy contento de estar acá".

El popular "Manotas" confesó que en las dos primeras fechas, le costó mucho adaptarse: "Los 2 primeros partidos me costaron muchísimo. Acostumbrándome al plantel, conociendo como juegan los chilenos y conociendo a los rivales".

Con respecto al partido ante Curicó Unido, el arquero afirmó: "se demostró que con 10 jugadores podemos sacar el equipo para adelante y defender la pelota. Unión Española quiere ser protagonista; hay que ir paso a paso, sobre todo en la Copa Sudamericana e ir encontrándonos", destacó Mejía.