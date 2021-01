Luis "Manotas" Mejía señaló que todo cambió con Nacional después de jugar con la Sele

"Me quisieron ensuciar y era fácil pegarme porque yo no salía a hablar. En ese momento no me pareció lo correcto porque los compañeros se estaban jugando cosas importantes. Capaz que fue un error, pero lo hice por mis compañeros y por gente que me quiere de verdad dentro del club, para no armar quilombo. No quería tirar leña al fuego y me llamé a silencio. Era lo mejor. Sé que mis compañeros saben qué fue lo que pasó y con eso me quedo tranquilo. Mis compañeros y la gente del club saben que no cometí ningún error. Por eso no me pusieron ninguna sanción. Eso es falso. También es falso que haya dicho que tenía que atajar yo porque soy arquero de la selección".