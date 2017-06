Luis “Cascarita” Tapia, un ídolo de siempre en tierras salvadoreñas

En 1963 se jugó un torneo Norceca en el país y ahí llegó Tapia con la selección canalera, que era dirigida por el argentino Che Álvarez. Manuel Ruglianchi hizo el contactó para que “Cascarita” llegar a Alianza a manera de prueba y lo contrató Ernesto Sol Meza cuando estaba por cumplir los 18 años.

El directivo y el entrenador chileno Hernán Carrasco Vivanco son como unos padres para el exdelantero. Fue cobijado en el país a su corta edad y empezó a escribir una historia rica en goles, con títulos incluidos, los primeros de los albos, que hasta la fecha son recordados.

Para esos años, Panamá todavía no contaba con el fútbol de la actualidad y Tapia lo reconoce. Ya traía algunas bases, era una excepción de futbolista porque no le costó adaptarse. “El fútbol lo aprendí en San Salvador, no lo aprendí en Panamá. Ya iba algo preparado cuando me hicieron el contrato… Aprendí tanto de los jugadores de allá”, recuerda.

“Cascarita” Guarda muchas anécdotas de los años que vivió en el país para estremecer las redes rivales. A sus 71 años tiene una memoria envidiable y recuerda a muchos jugadores con los que compartió en la cancha, como “Conejo” Liévano, Salvador Mariona, Guido Alvarado, Pata Gorda Morales, Pechuga Villalta, Sepúlveda, Hermosilla, todos grandes jugadores. “Recuerdo muy bien las alineaciones de don Hernán. Conejo Liévano, Mario Monge, era una delantera tremenda, así que a ellos les debo todo”, dice vía telefónica desde su casa en Panamá.

Aparte de dar las primeras coronas a los paquidermos, “Cascarita” vivió un momento que lo cataloga como inolvidable: enfrentar al Santos de Pelé dos veces, la primera con los albos y la segunda vez en su país, con Atlético Marte. “El Alianza fue un equipo muy grande. Le ganamos al Flamengo de Brasil con dos goles míos, nos enfrentamos al Olimpia de Honduras, al Emelec de Ecuador, son grandes recuerdos”, dice un emocionado “Cascarita”.

“El fútbol salvadoreño ahora mismo no está en un nivel malo, pero tiene que superar mucho al de aquellos tiempos, cuando se clasificó dos veces para ir al Mundial”, señala el canalero de la actualidad del balompié nacional.

Tapia dice que no tiene contacto con Alianza desde hace tiempo, pero después de 20 años le gustaría volver al país y visitar a sus amigos.

¿Qué hace?

“Cascarita”, tras su retiro del fútbol hace varios años y considerado uno de los mejores futbolistas panameños de la historia, no para de recibir homenajes y hace un mes recibió otro donde estuvo el embajador salvadoreño en su país. “Habló bien de mí, lindas palabras”, dice.

“Siempre estamos tocando el balón”, cuenta el exariete que no se ha desligado del fútbol y ahora se dedica a entrenar niños desde los 4 años en el Club Unión. Lo hace los lunes, martes y miércoles desde las 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Con eso lleva una vida muy activa y logra transmitir todos sus conocimientos de goleador que forjó en sus años de gloria. “El club de socios lo eligió a él para que se hiciera cargo de entrenar a los niños”, dice Iris Tapia, la hija menor de “Cascarita”.

El Salvador es su segunda patria, como lo dice él mismo. Una de sus hijas nació en el país y espera regresar. Siempre está al tanto de lo que sucede en El Salvador y lamentó que no pudo estar el año pasado en el homenaje que hizo la directiva de los paquidermos a exjugadores, incluido Hernán Carrasco, quien fue el que comandó al equipo en esa época.

PERFIL & TRIUNFOS

Nombre: Luis Ernesto Tapia

Data: 21 de octubre de 1944 en Ciudad de Panamá (71 años)

Estado Civil: Casado.

Hijas: Cinco, una de ellas nació en El Salvador

Deporte: Fútbol

Posición: Delantero

Equipos: Deportivo El Granillo (PAN), Alianza FC (donde logró un bicampeonato en las temporadas 1965-1966 y 1966-1967), Atlético Marte, UES, Juventud Olímpica, Provincia de Panamá Metro, Atlético Ciudad de Panamá y la selección canalera.

(Tomado de elsalvador.com)