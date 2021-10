Por Somos La Sele



Luciana Ortega forma parte del grupo de jugadoras que fue convocada al microciclo de la Selección Femenina Sub-20 de Panamá. Para ella, el grupo es bueno y puede ser mejor.

"Veo un ambiente muy competitivo", comentó. "Hay mucha capacidad y habilidad técnica. Creo que tenemos equipo para seguir trabajando y mejorando".

Ortega señaló que ya está recuperada de una lesión, que le ha impedido jugar en el actual torneo de la Liga de Fútbol Femenino. Sin embargo, la oportunidad de entrenar con la selección le ha permitido estar en condiciones para afrontar el certamen.

"Me siento bien", indicó. " Vengo de una lesión, que fue una sobrecarga de líquido tibial, pero he podido rendir con las muchachas", añadió. " Me siento un poco triste, porque no he podido debutar en la LFF. Creo que estoy lista y Dios me está dando el tiempo para seguir preparándome".

Para la jugadora del Club Deportivo del Este, tener la oportunidad de jugar para la selección es muy significativo y le motiva a seguir trabajando.

"Significa mucho para mí porque representar a tu país o al país de tus padres es algo especial", expresó. "Sería una oportunidad espectacular, pensar que puedes ser parte de ese grupo y me pone a seguir pensando que debo trabajar fuerte para conseguir lo que quiero".