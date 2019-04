Lío con el ex-técnico de Bárcenas en el Oviedo

"Me dicen que me voy y yo asiento, pero eso no es de mutuo acuerdo. He luchado por esta nave durante mucho tiempo, no he dejado de trabajar ni un minuto por ella, y no iba a dejarla. Iba partido a partido, porque sabía que me la jugaba", manifestó.

Anquela, pese a todo, agradeció dos años de fútbol en Oviedo que le han hecho "muy feliz". El jienense, que no coincidió en El Requexón con su sustituto, Sergio Egea, por unas horas de diferencia, confesó que el domingo tras el empate ante el Córdoba (3-3) ya se imaginó que su tiempo en el Real Oviedo había acabado tras casi dos temporadas completas.

"Hubo momentos más delicados en los que me aguantaron en el puesto. Yo solo puedo dar las gracias al club por estos dos años de disfrute. Me llevo el cariño de la mayoría de la gente, también en la calle, y me quedo con todos los buenos momentos en El Requexón", destacó.

El técnico se va tranquilo por "haberlo dado todo" en el proyecto carbayón y, aunque su periplo se acaba a siete jornadas del final de Liga, afirmó que la experiencia "no está pagada con dinero" y deseó suerte la plantilla antes de despedirse en las instalaciones en las que ejercía como entrenador hasta el lunes.