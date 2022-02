Por Somos La Sele



La Liga Nacional de Futsal Panamá reanuda sus actividades el sábado 19 de febrero, tras la suspensión que se dio debido al aumento de casos positivos de COVID-19 en el país.

La actividad se retomará desde la Jornada 5 con un total de nueve encuentros que se jugarán este 19 de febrero. El partido entre el Atlético Feria de Colón y el AD Diamante de Panamá Oeste inaugurará el menú sabatino a las 2:00 pm en el Complejo Deportivo Roberto Kelly.

Futsal Team y Perejil FC se verán las caras en uno de los partidos más llamativos de la Jornada 5. Futsal Team afronta el choque como líder de la Zona A, con la intención de prolongar las sensaciones positivas obtenidas tras la última victoria conseguidas, además cuenta en su plantilla con figuras mundialistas como Alfonso Maquensi y Abdiel Ortiz. Perejil FC está al acecho ubicado en la tercera posición de la tabla y tienen un plantel con mundialistas de la talla de Carlos Pérez y Aquiles Campos que está entre los lideres de la tabla de goleadores de la Liga.

Tocumen Futsal y Sporting San Miguelito tendrán un choque crucial en la Zona B de la Liga. Los de Tocumen encaran el duelo en la segunda posición tras acumular tres victorias y una sola derrota. Por su parte, la escuadra rojinegra se encuentra en el tercer lugar y quieren dar un golpe de autoridad para continuar la racha positiva, luego de la victoria conseguida en la jornada anterior.

Club Atlético Independiente enfrentará al Fénix FC de Coclé en el gimnasio de UDELAS. El CAI es líder invicto de la Zona C y buscará cerrar la primera vuelta de la Liga con otra victoria. En frente tendrán a un Fénix FC que viene de perder su primer partido en la pasada jornada y un triunfo de los coclesanos ante CAI, los llevaría a los puestos de clasificación.

CD Los Lobos de Chiriquí recibirá a los Bucaneros de Bocas del Toro, un duelo en el que ambos equipos atraviesan diferentes dinámicas en la Zona D. Los chiricanos han logrado un buen inicio de torneo, son los lideres y están invictos de momento. Mientras que los bocatoreños aún no han podido sumar su primera victoria en el torneo, pero tienen enfrente la posibilidad de hacerlo.

Ajustes en la Liga Nacional de Futsal Panamá

Por motivo de la larga suspensión que sufrió el torneo por la situación que vive el país, el calendario de competición fue modificado de la siguiente manera: La segunda vuelta de partidos en este torneo ya no se dará con los cruces que se habían establecidos desde un inicio, (Zona A vs Zona C) y (Zona B vs Zona D) y en su lugar se jugará una segunda vuelta entre los mismos equipos de sus respectivas zonas.

Estos son todos los partidos de la quinta jornada.

Zona A:

Atlético Feria vs AD Diamante – 2:00pm / Complejo Deportivo Roberto Kelly.

Villa 9 SM vs FC Chorrillo – 6:00pm / Complejo Deportivo Roberto Kelly.

Futsal Team vs Perejil FC – 7:00pm / Complejo Deportivo Roberto Kelly.

Zona B:

Tucanes de Darién vs CD Milenio – 3:00pm / Complejo Deportivo Roberto Kelly.

Chilibre Futsal vs Deportivo Rex – 4:00pm / Complejo Deportivo Roberto Kelly.

Tocumen FS vs Sporting SM – 5:00pm / Complejo Deportivo Roberto Kelly.

Zona C:

Fénix FC vs CAI – 3:00pm / Gimnasio UDELAS

Zona D:

CD Los Lobos vs Los Bucanaeros – 6:00pm / Gimnasio Los Naranjos

Chiriquí Futsal vs Bananeros Occ. – 7:15pm / Gimnasio Los Naranjos

Texto: FEPAFUT