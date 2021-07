Copa Oro 2021 Concacaf Lesión de Aníbal Godoy llegó por una 'sobrecarga' de partidos

Por Carlos Figueroa Jaramillo



Aníbal Godoy, uno de los hombres claves de la selección de Panamá para la Copa Oro 2021, lamentó su lesión, que llega por una sobrecarga de partidos en el último mes.

"Creo que en estos últimos 20 o 22 días que he tenido con la selección o el club, los viajes, me afectó un poco. Jugué ocho partidos si no me equivoco, creo que nunca lo había jugado, es mi trabajo y no me quejo y no pongo excusa", señaló el veterano de 31 años.

"Cuando las cosas van a pasar pasan, lamentablemente en este momento pasó y me toca recuperarme bien. Lo bueno que no fue nada grave, no tuve una ruptura y me toca recuperar", puntualizó.

Por la baja de Godoy y Andrés Andrade, el técnico Thomas Christiansen llamó al volante del Cienciano de Perú, Abdiel Ayarza, y al zaguero central del San Francisco, Roderick Miller.