Latinoamérica mira optimista el Mundial tras no salir malparada del sorteo

Las selecciones latinoamericanas podrán afrontar el Mundial de Rusia, del 14 de junio al 15 de julio, con moderado optimismo después de no salir malparadas del sorteo celebrado este viernes en Moscú, aunque a priori Argentina y México tendrán un camino más complicado que Brasil, Uruguay o Colombia.

La Albiceleste afrontará a Islandia en su debut y después jugará contra Croacia y Nigeria, dentro del Grupo D. El DT Jorge Sampaoli destacó el alto nivel de los tres rivales, pero se mostró confiado en que Argentina logrará mejorar su juego como lo reclamó en público este viernes el propio Diego Maradona.

"Ojalá que tengamos la oportunidad de aprovechar este tiempo y jugar mejor. La selección dio en algunos momentos de la clasificatoria, con las dificultades que había, algún rasgo de cercanía con lo que uno quiere, pero hay que mejorar", admitió tras el sorteo.

Brasil, por su parte, debutará contra Suiza en la llave E, que completan Costa Rica y Serbia. El seleccionador Tite no rehuyó la etiqueta de favorito en el grupo, pero recordó que en el fútbol actual todo está muy igualado. "Hoy nadie gana con la camiseta... ni Brasil".

"Nuestra obligación es dar lo mejor técnica, táctica, física y mentalmente posible. Luego los resultados serán otra historia, porque enfrente también estarán los rivales", añadió.

El técnico costarricense Óscar Ramírez admitió la superioridad brasileña en este grupo, pero se mostró confiado: "El partido inicial con Serbia es importante ganarlo, y con un buen cierre con Suiza podemos clasificar".

De los cinco mundiales en los que ha jugado Costa Rica, en tres se ha enfrentado a Brasil en la primera fase.

El mayor peligro para los dos gigantes sudamericanos, no obstante, puede llegar en los cruces, ya que en caso de no ganar la llave podrían tener que enfrentarse en octavos a Francia (Argentina) y Alemania (Brasil).

Claro, que en el caso de la Albiceleste, aún en el caso de cumplir con los pronósticos y ganar su llave, le podría esperar España o Portugal en cuartos (ambas se enfrentan en el grupo B). Para Brasil, de cumplirse los pronósticos, el rival en cuartos podría ser Bélgica.

- Uruguay posible rival de España en octavos -

Uruguay tampoco puede quejarse del sorteo, en el que ha quedado emparejada en el grupo A junto a la anfitriona Rusia, Egipto y Arabia Saudí.

El único pero para Celso Otero, el adjunto del DT Óscar Tabárez, que no asistió al sorteo, fue que la Celeste no juegue el partido inaugural contra Rusia: "Merecíamos la posibilidad de estar con los ojos de todo el mundo en ese primer partido, pero no tocó y buscaremos trascender por los éxitos deportivos".

Más complicado serán los octavos, ya que el equipo liderado por Edinson Cavani y Luis Suárez, podría tener a España o Portugal como hipotéticos rivales en el primer cruce.

Otra selección sudamericana que no salió malparada del sorteo es Colombia, ubicada en la llave H junto a Polonia (la peor de las cabezas de serie sin contar a Rusia), Senegal y Japón.

El seleccionador cafetero José Pékerman, no obstante, no quiso echar las campanas al vuelo: "Yo no soy de exteriorizar tanta alegría porque sé lo que es un Mundial y sé lo que es competir" en un grupo muy parejo.

De clasificarse, Colombia debería tener a priori a Bélgica o Inglaterra como rivales de octavos.

La otra selección sudamericana presente en Rusia, Perú, jugará en el grupo C junto a Francia, Australia y Dinamarca. "Es un grupo que se puede amoldar a nosotros y que en la competencia son rivales interesantes, de mucho cuidado", comentó el seleccionador Ricardo Gareca.

Dando a Francia como favorita para ganar el grupo, Perú podría tener que jugar en octavos, si acaba segunda, contra Argentina.

- Duro camino para el 'Tri' -

México, por su parte, tendrá una dura primera fase en el Grupo F con Alemania, vigente campeona del mundo, Suecia, que eliminó a Italia, y Corea del Sur. Su seleccionador, el colombiano Juan Carlos Osorio, se mostró encantado de enfrentarse "al número uno del mundo (...) un excelente equipo y un ejemplo a seguir".

De cumplirse la lógica y acabar el grupo por detrás de la Mannschaft, México se debería cruzar en octavos contra Brasil, otro de los grandes favoritos.

Finalmente, la debutante Panamá tendrá por rivales a Bélgica, Inglaterra y Túnez, en el Grupo G. "La marea es alta (pero) vamos a trabajar duro para ser dignos en este Mundial y que los panameños disfruten", declaró el seleccionador Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

De lograr la sorpresa y clasificar para los cruces, Panamá se enfrentaría a un rival del grupo H, el de Colombia.