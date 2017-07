Lateral izquierdo panameño Luis Ovalle se despidió del Zamora FC

“Hoy termina una etapa de mi vida, la más importante y feliz que he vivido hasta el momento. Es el día en el que me despido del Zamora FC, el club gracias al cual me he convertido en el futbolista y la persona que soy en este instante, el que tan fuerte apostó por mí hace ya cinco años y con el que he vivido momentos que jamás podré olvidar”.

“El camino para llegar a este punto no ha sido fácil, pero se trata de una decisión muy metida con la que entiendo que hago lo mejor para el club que llevo en el corazón para mí y mi familia”.

“Ahora empieza una nueva etapa profesional, pero me quedará el cariño y los buenos momentos en Venezuela, Barinas y la seguridad de que todo el esfuerzo ha sido hecho en busca del éxito. Fueron muchos momentos difíciles, pero ser parte de la historia de una gran club como lo es el Zamora FC quedará para siempre en mi vida”.

“Con estas líneas me despido de ustedes con la seguridad de que he tratado de honrar este escudo en cada partido y en cada entrenamiento, unas rayas blancas y negras que me han proporcionado una familia que se extiende desde mis compañeros, los entrenadores todos los empleados del club hasta la junta directiva conformada por el presidente Adelis Cháves, la afición que tanto me ha animado en los buenos momentos y arropado en los malos. No podía haber encontrado un mejor lugar para crecer como profesional y como persona. Muchas gracias”.