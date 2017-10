Las críticas de Landon Donovan y Alexis Lalas por el fracaso de Estados Unidos

Jugadores emblemáticos que vistieron con mucho sudor la camiseta de la selección de los Estados Unidos, se refirieron de manera contundente y fuerte por el fracaso de Bruce Arena y sus dirigidos.

Landon Donovan, quien junto a Clint Dempsey suman 57 goles en la selección, calificó de fracaso colectivo lo ocurrido:

“Todos sabemos que en los deportes todo puede suceder, puedes perder juegos, eso es parte de todo. Pero la falta de urgencia para entender realmente lo que estaba en juego fue realmente desalentador para mí, y sinceramente fue muy difícil de asimilar”. Destacó el llamado Capitán América.

“Si no puedes ganar más partidos en casa en la eliminatoria y si no puedes vencer a Trinidad en un partido que era importante para nosotros y no para ellos, entonces no mereces ir al Mundial”, concluyó Donovan.

Por otro lado, Alexis Lalas, quien jugara como defensor de los Estados Unidos en la década de los noventas, exigió cambios drásticos:

“¿Van a seguir siendo una bola de blandos, con bajo rendimiento y tatuados millonarios? Son una generación de futbolistas a las que se ha dado todo; son una generación de futbolistas que están en camino de perderlo todo”, sostuvo Lalas.

Los Estados Unidos tenía mundiales consecutivos desde México 1986.