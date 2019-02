Julio Dely Valdés dejó claro su visión en el camino hacia Catar 2022

El nuevo director técnico interino de la selección de Panamá, Julio Dely Valdés estuvo una hora completa con Somos La Sele donde reconoció lo complicado que podría ser la clasificación de Panamá al Mundial de Catar 2022.

Para Julio Dely Valdés, el trabajar de manera interina en el banquillo de la selección de Panamá, le debe ayudar para poder alcanzar ser el DT oficial luego de los amistosos del mes de marzo.

"Yo creo, que si yo quiero ser realmente director de la selección, para mi estando aquí, me da más posibilidad para pelear por ese puesto".

Referente a la obligación de clasificar a un mundial, Julio Dely Valdés apuntó:

" Si yo veo el contexto y realidad de nuestro fútbol, Panamá no tiene la obligación de clasificarse a un mundial, veamos nuestra infraestructura que no la tenemos, haberse clasificado al mundial de Rusia yo era el hombre mas feliz del mundo, tiene mucho merito el trabajo de "bolillo", lo que han hecho los futbolistas, pero no tenemos ninguna obligación de clasificarse al mundial".

Por otro lado, Julio Dely Valdés, apuntó a la posibilidad de que se juegue un mundial con 48 selecciones:

"Si las próximas eliminatorias se confirma, se ratifica que son 48 países, Panamá esta obligado, ¿por qué?, porque en los últimos 10 ó 12 años, Panamá ha estado entre los mejores del área, si esa posibilidad de los 48 países te da 6 plazas y medias, pero si son 32 países y continúa 3 plazas y medias para el mundial, Panamá no está obligada".