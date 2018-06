Para Julio Dely Valdés, no hay nada imposible, refiriéndose a Panamá en el Mundial

El referente histórico de nuestra selección nacional, Julio Dely Valdés, fue entrevistado por el diario Marca, donde se refirió al reto de Panamá en su primer Mundial de fútbol mayor.

"La gente está muy entusiasmada, quiere disfrutar este Mundial, no va a ser fácil jugar este Mundial por ser la primera vez, pero sí Panamá tiene muchas ganas. No hay nada imposible. Lo que hizo Costa Rica en Brasil nos sirve como ejemplo. ¿Por qué Panamá no puede hacer lo mismo?".

Julio Dely Valdés también analizó a los rivales de Panamá; Bélgica, Inglaterra y Túnez.

"Bélgica es una selección que juega un buen fútbol y cuenta con individuales de gran nivel. Inglaterra siempre es un referente y Túnez de los tres sería el menos fuerte pero igual lo considero complicado. Es exigente".

Sobre Hernán Darío Gómez, Julio Dely Valdés acotó:

"Bolillo ha hecho un trabajo muy bueno. Ha logrado lo que no consiguió nadie antes y uno tiene que respetarlo. La gente de Panamá está en deuda con él".

Julio Dely Valdés será una de las leyendas que acompañará la Sele en el Mundial de Rusia 2018.