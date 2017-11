Julio Dely Valdés: "Con Ismael Díaz debemos tener paciencia porque puede ser perjudicial"

"(Hernán Darío Gómez) Le va dando minutos, poco a poco. Comparto lo que hace. Cuando lo crea conveniente, va a apostar por él de otra manera. Estoy seguro. A los panameños les gusta su fútbol, cómo juega y parece que ya está para el máximo nivel; todos queremos verlo ahí. Tiene 20 años. Debemos tener paciencia porque puede ser perjudicial", aseguró el actual entrenador del Málaga juvenil sobre el delantero panameño del Fabril, filial del Deportivo de La Coruña en la Segunda División B del fútbol español.

Ismael y el Mundial: "Es joven, pero ¿por qué no va a ir al Mundial? Va a pelearlo. Tiene calidad y le sobran condiciones".

Técnicamente, un superdotado: "Ismael Díaz es de los jugadores por los que merece la pena apostar, sin duda. Es joven y hay que tener paciencia, pero tiene hambre y es muy bueno técnicamente".

El futuro de Panamá: "Ismael es el jugador ofensivo con más proyección de Panamá. Hay etapas. Hubo la de Dely, las de Rommel o Blas Pérez y ojalá que se acabe hablando de la suya".

El pasado de Ismael: "Con 15 años lo llevamos a la selección sub 17 y luego al Mundial de la categoría. Lo conozco perfectamente, lo he tratado y es muy maduro y con carácter, a pesar de que aún tiene 20. Su futuro es muy alentador".

Los detalles: "Ismael tiene esos detalles de gran jugador, son muy de él. Hace cosas que nadie espera".

Ismael, en Segunda B de España: "No es fácil, pero poco a poco si le van dando oportunidades, para mí es muy válido".

Clasificación al Mundial: "Me emocioné muchísimo, no pude gritar el gol del pase porque era madrugada aquí en España. No voy a ir yo a Rusia, quizás fue lo que me faltó, pero sonará nuestro himno en el Mundial. Estoy muy contento. Desde que nos clasificamos tengo una alegría inmensa".