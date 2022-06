Por Somos La Sele



El debate se calentó este viernes en el programa Somos La Sele. Dos de los panelistas esteles, Julio Shebelut y Salvador Saldaña, debatieron sobre el fútbol que juega la Selección Nacional.

"Una cosa es jugar bien y otra cosa sacar resultado. Yo prefiero mil veces sacar resultado que jugar bonito.Costa Rica jugó a su estilo, Keylor Navas fue figura y está en el repechaje", señaló Shebelut

"Una eliminatoria a un mundial hay que jugarla sacando los resultados y no jugando bonito", agregó el referente.

"Tu piensas que hay que conseguir resultados de inmediato. Yo hablo de proceso. No hay duda de que no llegar a Catar duele, pero el proceso en el que se está trabajando va a dar frutos, no ahora sino en el futuro", ripostó Salva Saldaña.

"Quedarnos solo de que no llegamos a Catar y no ver más allá, es decepcionante", puntualizó.