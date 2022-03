Por SomosLaSele



Bajo las órdenes del entrenador David Dóniga Lara, la selección Sub-23 cumplió ayer su primero de tres días de trabajo en el Estadio Luis Ernesto “Cascarita” Tapia.

Un total de 24 jugadores entrenaron por espacio de dos horas, en una práctica que arrancó a las 4:00 p.m. y finalizó a eso de las 6:00 p.m.

Los entrenamientos, enfocados en jugadores nacidos en los años 2001 y 2002, buscan seguir la línea de trabajo que ya maneja la selección mayor del técnico Thomas Christiansen.

Kevin Berkeley, defensor del Coritiba, de Brasil, se mostró muy contento por el llamado a los entrenamientos y resaltó el buen nivel del grupo, una vez finalizado el primer día del microciclo.

“Muy sorprendido por la calidad del grupo”, dijo Berkeley, defensor central de 19 años.

Berkeley es el único legionario entre los convocados por el entrenador Dóniga.

La preselección Sub-23 finalizará sus tres días de entrenamiento con un partido amistoso ante el Alianza FC, a jugarse mañana, miércoles desde las 4:00 p.m. en el Cascarita Tapia.

Berkeley conversó al final del entrenamiento con el departamento de prensa de la FEPAFUT.

El espigado defensor central, nacido en el año 2002, dijo que su objetivo principal en los entrenamientos es poder “crear esa duda y ser del agrado del cuerpo técnico”.

“Espero dar lo mejor de mí, agradar al cuerpo técnico y a mis compañeros”, destacó.

“Espero seguir teniendo continuidad allá con mi equipo y aquí en la selección nacional”, agregó.

Berkeley se define como un jugador “aguerrido, fuerte y líder”.

En cuanto a su fichaje al extranjero, detalló que llegó a prueba por una semana con el Coritiba, y luego de cuatro días de entrenamiento, logró firmar a finales del año pasado por tres años con el club brasileño.

Sobre su paso por el club brasileño, el defensor reconoció que se encontró con un nivel muy alto.

“Cuando llegué fue muy difícil, un nivel altísimo, pero gracias a Dios las cosas se me fueron dando poco a poco y me he adaptado poco a poco”, detalló.

Con un paso por el Atlético San Joaquín, Tauro FC y Atlético Nacional, Berkeley es uno de 9 defensores que figuran en la lista de convocados entregada por el entrenador Dóniga.

Al ser consultado sobre el primer día de entrenamiento, el defensor apuntó a la comunicación y al nivel de intensidad, como dos de los aspectos más importantes que piden los entrenadores.

“Son entrenamientos de mucha intensidad, que es lo que nos pide el profe, ser un grupo intenso, y que hablemos también, que tengamos esa comunicación”, detalló.

Por su parte, Martín Morán, volante del Club Atlético Independiente, también agradeció la oportunidad de poder entrenar con la selección Sub-23.

“Me he sentido muy bien, con ganas de aprender con la Sub-23, y listo para dar mi granito de arena”, dijo el mediocampista.

Morán, de 20 años, es uno de los titulares habituales con el CAI en la Liga Panameña de Fútbol.

Sobre el llamado, respondió que es un paso más en su carrera y dijo que está listo para “darlo todo”.

“Este llamado lo tomé con la mayor responsabilidad, sé que esto me ayudará en mi carrera, soy muy joven y vengo a darlo todo”.

Definido como un jugador “aguerrido, que lo entrega todo”, Morán señaló que su principal objetivo en este semestre es poder seguir teniendo esa “continuidad” en su club, para después poder ser tomado en cuenta por la selección.

(Fepafut)