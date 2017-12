Juan Carlos Ortecho "aclaró" el tema de los panameños en la 'U'

¿Continuarán ambos panameños en la ‘U’?

"Todavía no hay nada. No hay definido ni nada oficial".

¿Cuándo se definiría esta novela?

"La idea es, seguramente, esperar antes del viernes para tener una definición".

¿Es cierto que se le rebajaría el salario a Luis Tejada?

"Por política, no acostumbro a dar detalles de alguna situación que todavía no se haya definido. Por respeto al jugador, a la hinchada y al mismo club, no hablaré de los rumores de prensa. No amerita un comentario”.

¿Lo de Tejada y Quintero depende mucho de lo económico?

"Universitario tiene una prohibición para contratar. La idea es continuar con todo el plantel; claro, siempre velando por el factor económico”.

¿Cómo se ha pronunciado el cuerpo técnico de Universitario sobre el caso de los panameños?

"El comando técnico solicitó la continuidad del equipo titular. Que se concrete depende del tema económico".

¿Ha podido conversar con Luis Tejada?

"No he hablado con él ahora. Hablé con él cuando se fue de vacaciones. Estamos contentos con él en la ‘U’ y esperamos que se quede".

¿Y habló con Alberto Quintero?

"No. Hemos platicado con los representantes de ambos jugadores".

¿Sería un golpe negativo para la ‘U’ si Quintero y Tejada no continuaran?

"Eso depende de cómo lo vea cada uno. Tenemos con ellos una buena relación y no sé hasta qué punto (...) Ese análisis es subjetivo: decir si es un golpe negativo o positivo. Queremos un plantel competitivo. Con ellos, el plantel sería competitivo”.

¿Cuándo se cerrará la continuidad de los panameños?

“Ellos se han ganado el respeto de la hinchada. Los dos están contentos en la ‘U’. Tenemos un año con situaciones económicas… pero no se ha definido nada”.