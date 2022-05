Por Carlos Figueroa



Josiel Núñez llegó a España hace dos años con la idea de continuar su carrera en el exterior. Para muchos, su llegada en ese momento a una quinta división (3ra de la RFEF) era un retroceso para un futbolista que en muchas ocasiones había defendido los colores de la Selección de Panamá.

Dos años después, las cosas se miran diferente. Josiel logró este domingo su segundo ascenso de manera consecutiva con el CF Intercity que jugará la próxima temporada la 1ra RFEF o Tercera División del fútbol español, apenas un escaño más debajo de la Liga SmartBank, donde militaron esta campaña sus compatriotas José Luis Rodríguez o Edgar Yoel Bárcenas.

“Gracias a Dios por todas las cosas buenas que se me han dado desde que llegué a España a un equipo joven, con apenas cinco años de vida”, señaló Josiel.

Sobre el ascenso el día domingo, manifestó: “Veníamos haciendo una temporada muy buena… teníamos un invicto de 26 partidos sin perder. En el último juego fuimos por la victoria. Fue complicado, nos expulsan un jugador, pero se pudo dar el ascenso”.

Nivel de la Cuarta División: “Aquí hay jugadores que han pasado por Primera y Segunda División. El nivel de la liga es muy alto, en todo: logística, estadio, fanaticada, todo es diferente. Me siento muy a gusto en el equipo. La 4ta División es competitiva, ahora 3ra es más competitiva, está el Real Madrid Castilla, Barcelona B, Racing de Santander, Deportivo La Coruña, equipos históricos”.

Llegada el Intercity: “Por medio de mi representante hubo un vínculo de conocidos, me estaban ofreciendo un muy buen contrato o no podía desaprovecharlo. Era un sueño que yo tenía jugar en España. Las oportunidades llegan una vez en la vida. Yo quería volver al extranjero luego de mi paso por Venezuela y Estados Unidos. Gracias a Dios llevo dos años acá, me parece dos años de muy buen aprendizaje para mí y para mi familia”.

Proyección: “El proyecto del Intercity es ambicioso. Es un equipo en el que tú te sientes a gusto, algo muy bonito. Tienen un proyecto muy bonito con la Ciudad Deportiva que quieren hacer, todo, el estadio. Me parece un club que va a ser muy grande. En unos diez años estarán en la élite del fútbol español.

Futuro: “Estoy esperando... hay que entrar en negociaciones con el club porque finaliza mi contrato pronto. Si es por mí, me quiero quedar jugando en el Intercity u otro club aquí mismo en España”.

Adaptación: “Me he adaptado a esta cultura acá en España, me siento bien. A mi mamá y mi esposa y mi hijo les ha gustado Alicante. Es una ciudad que tiene playa y es muy bonita”.

Selección de Panamá: “A veces hay que sacrificar en la vida algo para obtener otras. Ese es mi punto de vista. Siento que todavía tengo el nivel para estar en la selección de Panamá y esperar el llamado. Tampoco me he desesperado, he trabajado callado, siendo un jugador importante acá y jugando todos los minutos con mi equipo. Donde me necesitaba el técnico jugaba: jugué de lateral derecho, carrilero, mediocampo y delantero. Todavía tengo mucho para dar con la selección de Panamá”.

Descanso: “Ahora voy de vacaciones a Panamá a relajarme un poco, porque fue una temporada muy bonita con un objetivo muy cumplido que era un anhelo de todos… voy a descansar y ver lo que viene para mi futuro”.