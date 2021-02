José Luis Rodríguez muy contento de volver a la actividad, luego de las lesiones

Por SomosLaSele



Luego de ver minutos y anotarle al Real Oviedo en la Jornada 25, el panameño José Luis Rodríguez, estuvo en conferencia de prensa donde atendió a los medios de comunicación españoles.

José Luis Rodríguez, dijo sentirse contento de haber regresado al CD Lugo de a poco, luego de estar lidiando con las lesiones:

"Yo creo que las lesiones que tuve son lesiones en una zona complicada y hay que llevarlas de poco a poco, la verdad contento y ahora solo queda tratar de entrenamiento tras entrenamiento, hacer las cosas bien para poder lo más pronto posible alcanzar mi máximo nivel".

Para la próxima jornada, el CD Lugo visitará al Logroñés, club al que el panameño le anotó dos goles en esta temporada.

"Yo creo que será un partido totalmente distinto, trataremos en la semana hacer lo mejor posible, prepararlo, para el domingo llevarlo a cabo".

La defensa del CD Lugo, ha sido uno de los puntos más vulnerables en estos últimos compromisos y el "Puma" Rodríguez, hace hincapié en eso.

"Hay que tratar en los entrenamientos ir mejorando eso, lo tenemos claro que hemos encajado seis goles en los últimos dos partidos y bueno yo creo que hay que tratar de mejorarlo para poder sacar el resultado".

Luego de la derrota con el Real Oviedo, Rodríguez recalca que el vestuario del CD Lugo está bien.

"La verdad estamos bien, yo creo que fueron jugadas desafortunadas que nos tocó pero nosotros estamos muy bien, estamos tranquilos, sabemos que la derrota esa fueron goles que no merecimos pero bueno el equipo está bien, ya estamos pensando en el rival del próximo domingo y lo importante es llegar a tope para sacar los resultados aquí en casa".

José Luis Rodríguez se refirió al momento que pasa a nivel personal con el Lugo.

"Yo la verdad estoy muy feliz, yo creo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar venir aquí, tengo un grupo de compañeros extraordinarios, tanto dentro como fuera del campo estoy feliz, estoy bien y espero que siga así, bueno he tenido dos lesiones y la verdad es que si en esa parte pues me ha jodido un poco, yo espero poder prepararme de la mejor manera para tratar de ayudar al equipo y seguir con la felicidad que tengo hasta ahora", puntualizó Rodríguez.