José Luis Rodríguez y Francisco Palacios, en modo rojo con la Sele

FRANCISCO PALACIOS

"Me siento contento. Queríamos disputar la final (con San Francisco). Vi mi nombre en el listado y eso me dio mucha motivación. Es una bonita oportunidad, una vitrina, y hay que aprovecharla".

"Estamos con los legionarios y uno le saca provecho a ello. Siempre te motivan. Para mí es un gran privilegio. Desde niño los veía".

"Me siento en óptimas condiciones para disputar partidos".

"Me queda trabajar y dar lo mejor de mí para buscar un puesto".

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

"Tuve una lesión, pero me he preparado de la mejor manera para afrontar este reto".

"Me emocioné a estas alturas estar aquí. Pasé por momentos muy difíciles con la lesión. Me recordé de todos esos tiempos. Todo esfuerzo tiene su recompensa".

"He aprendido mucho en Bélgica. El fútbol europeo es increíble. Es algo que me ha llenado mucho como jugador. He aprendido de otros compañeros de Europa".

"De Panamá (en Bélgica) no se habla mucho. Se dice que no van a ganar con facilidad".