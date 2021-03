José "Gasper" Murillo, con los objetivos bien marcados para esta eliminatoria

Por SomosLaSele



José Murillo, uno de los seis jugadores pertenecientes a la Liga Panameña de Fútbol (LPF), destacó lo ilusionado que está por formar parte de unas eliminatorias de la Concacaf.

El sueño de “Gasper” siempre fue jugar con la selección.

“Siempre soñé con estar en la selección”, destacó Murillo.

“Me siento muy feliz de que haya llegado el momento más esperado para mí que es ser llamado a unas eliminatorias mundialistas”, agregó.

El volante del Plaza Amador pertenece al grupo de 12 jugadores que esperan debutar en un encuentro de clasificación mundialista con Panamá.

Murillo destacó que la misión del grupo es ganar los dos partidos en República Dominicana, frente a Barbados el jueves 25, y ante Dominica el domingo 28, para así regresar a Panamá con los 6 puntos.

“Todos tenemos el mismo objetivo que es sacar los 6 puntos”, resaltó.

Al ser consultado sobre en qué posición se siente más cómodo, teniendo en cuenta sus múltiples funciones dentro del mediocampo, Murillo dijo que siempre le ha gustado jugar como volante por derecha, aunque reconoció que ya le ha ido tomando el gusto a la posición de volante central, que actualmente desempeña con su equipo, el Plaza Amador.

Murillo en esta era con el DT Thomas Christiansen ha estado presente en dos de los cinco encuentros amistosos que ya cumple el entrenador europeo con Panamá. El primer partido en la victoria por 1-0 ante Costa Rica en el debut del técnico danés, y luego ante Serbia en el empate 0 a 0 en el estadio Rommel Fernández, en el último partido disputado a finales del pasado mes de enero.

El mediocampista reconoció en sus declaraciones a los micrófonos de la FEPAFUT, minutos antes de la primera sesión de trabajo, que ha pasado por muchas etapas tristes y también felices para llegar a este punto de estar convocado en el arranque del largo camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, Catar 2022.

“He triunfado, he caído, me he lesionado, he pasado por casi todo, pero aquí estoy concentrado, listo para disfrutar y dar lo mejor de mí”, indicó.

(Fepafut)