Jorge Pinto: "No le voy a contestar a 'Bolillo' yo tengo otro nivel"

¿Costa Rica, Honduras y Panamá pelearán por ganar esta Copa Oro?

"Es un sueño pelearlo. Respetamos algunas ventajas. México y Estados Unidos con el poder económico, pero igual estamos motivados para pelear los primeros lugares".

'Bolillo' Gómez lo ha calificado como un personaje nefasto para el fútbol...

"No vale la pena. Yo tengo un nivel, una categoría, lo que tengo que decir lo he dicho. Qué vergüenza siento".

¿Quedó alguna diferencia entre usted y 'Bolillo'?

"Lo que tuve que decirle se lo dije en la cara, frente a frente y la reafirmo. No, no... Qué pena, yo no estoy pa' eso".

Él dijo cosas del árbitro que usted había dicho.

"No me pregunte más por eso, paisano. Cuando dije algunas cosas en Colombia, nadie me creyó. ¿Tuve la razón o no? Listo, está dicho todo".