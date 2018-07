Jorge Luis Pinto: "Tengo propuestas de cuatro países"

El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, quien en los últimos días ha sonado como futurible para la Selección de Panamá, declaró este sábado a Caracol Deportes que "a mí, más que plata, me gusta es ganar fútbol".

"Hoy tengo propuestas de cuatro países. En Moscú, les expliqué que no me había ido a un equipo como el Shangái, y me ofrecieron".

"Yo quiero ver las cosas en el campo de juego mejores, con un mejor concepto de juego".

"Un proceso más abierto y comprometido de todos. Que quien dirija saque provecho a ello".

"Hay que mirar lo que proponen, lo que piensan y quieren en Costa Rica".

"A Tabárez no lo acompañó la suerte, pero hizo cosas importantes. Históricamente va a marcar un proceso productivo".

"Los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero se tienen que hacer rápido; si no se logra eso, va a ser complejo".