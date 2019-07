Jorge Luis Pinto admitió que hay acercamiento con Fepafut

En esta oportunidad fue el nombre del colombiano Jorge Luis Pinto quien suena por todos lados, luego de admitirlo el propio entrenador de Millonarios.

Jorge Luis Pinto en conferencia de prensa reconoció ha hay acercamiento entre él y la Federación Panameña de Fútbol.

"Me llamó el presidente de la Federación de Panamá, conversé largo con él, me explicó algunas cosas y yo les expliqué otras. 'Déjeme pensar', le dije. Le agradezco al presidente y a Panamá que me hayan tenido en cuenta y hablaremos las cosas con calma".

No hay nada pactado.

"Aún no hay alguna determinación, hay que valorar muchas cosas de fútbol y muchos aspectos, pero estoy muy agradecido con el presidente Arias y su cuerpo directivo. Valoraremos", destacó Pinto.

No sería la primera vez que Jorge Luis Pinto estaría dirigiendo a una selección de Concacaf, Pinto dirigió a Costa Rica y a Honduras.