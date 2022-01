Por Somos La Sele



Jorge Gutiérrez acude al llamado a la Selección de Fútbol de Panamá con un propósito inmediato en mente, debutar con la camiseta nacional y aprovechar esa oportunidad.

"He estado en otros llamados y estoy esperando la oportunidad de debutar con la selección", reconoció el jugador del Tauro FC. "Siento que esa oportunidad está cerca de llegar y siento que estoy preparado para aprovecharla al máximo".

Gutiérrez reconoció que él y varios de sus compañeros trabajan con el deseo de estar entre los jugadores que viajarán a Perú para el partido amistoso de este domingo contra el combinado de ese país.

"Al final es una oportunidad para mí y muchos de los jóvenes que estamos convocados. Tenemos que esperar la lista de los que viajarán y esforzarnos para estar en los 11 y debutar el domingo", indicó.

Aunque no ha jugado con la selección panameña, Gutiérrez ha estado en otras convocatorias hechas por el técnico Thomas Christiansen de quien destaca su manera de aplicar un método de juego distinto a lo que se acostumbraba a ver en Panamá.

"Resalto el buen planteamiento del profe que ha traído un nuevo método bastante europeo", comentó. "Estuve hace un año en España y cuando regresé el profe me llamó y se me hizo parecido al sistema de juego que tenían allá. El equipo ha trabajado muy bien y los jugadores que vienen de afuera aportan mucho y el planteamiento que ellos tienen de fuera lo hace más fácil".

Gutiérrez también se refirió a sus compañeros Sergio Ramírez y Eric Davis, quienes juegan en su misma posición.

"Conozco a Ramírez desde hace muchos años; estuvo en la selección Sub-21 en un Preolímpico", recordó. "A Davis le he dado seguimiento y he aprendido mucho de él. Me dice que tenga paciencia y aproveche cuando se da la oportunidad y, al final, el que aproveche la oportunidad es el que quedará", agregó.