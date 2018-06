Jorge Dely Valdés: "La ansiedad ya ha pasado"

Relacionados Panamá advierte a Inglaterra que la plata no juega en la cancha

Jorge, hermano de Julio César Dely Valdés, el que fuera nombrado mejor deportista panameño del siglo XX y que estos días está en Málaga, es ahora entrenador del equipo sub 20 de Panamá. Presenció sobre el césped el entrenamiento del equipo que dirige en Rusia el colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez.

"Estoy contento y agradecido con el Bolillo el hecho de poder estar con los jugadores ahí en el entrenamiento. En cuanto al equipo y el partido ante Bélgica es verdad que siempre quedan cosas que mejorar y que corregir más allá del resultado, ganar o perder y seguro que lo van a hacer", dijo el exjugador.

Para Jorge Dely Valdés "Bélgica es una de las selecciones más jóvenes del torneo. Con jugadores muy veloces. Lo que debemos hacer es no regalar espacios a un equipo rápido como Inglaterra, nuestro próximo rival".

"Pero con las cosas positivas que se hicieron con Bélgica seguro que esto se va a corregir y podremos controlar esa velocidad que tiene inglaterra", apuntó el ahora responsable de la selección sub'20 de Panamá.

Para el actual preparador, Panamá ya ha superado la ansiedad que supone jugar un Mundial. "El tiempo es mucho más largo cuando tú te entrenas para jugar un torneo y más un Campeonato del Mundo. Desde el sorteo se conocen los grupos, las fechas y a partir de ahí van corriendo las semanas, día y meses y hay ansiedad. Eso ya se pasó. Ahora estamos a pocas horas para el segundo partido, estás liberado y eso va a ayudar mucho a que la ansiedad pase a otro lado", añadió.

Para Jorge Dely Valdés "Inglaterra no es menos peligroso que Bélgica pero es un equipo muy veloz. No podemos confiarnos aunque creo que no tienen la capacidad individual o colectiva de los belgas que para mí tienen mejor juego en ese aspecto. Pero los ingleses que tienen jugadores muy veloces y tenemos que tener mucho cuidado con eso", concluyó.