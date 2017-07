Jorge Dely Valdés habló de la Copa Oro 2005 y del recordado "telefonito"

"La Copa Oro 2005 fue una linda experiencia; llegamos a la final en la Copa Oro. Hasta ese momento fue lo más importante hecho por una selección de fútbol de Panamá, estar allí y con el grupo fue una linda experiencia vivida", manifestó el jugador panameño, que militó en clubes profesionales de Uruguay, Chile, Japón, Panamá y Estados Unidos.En ese 2005, Jorge Dely Valdés marcó el segundo tanto de los tres que le hizo Panamá a Colombia en las semifinales del torneo de Copa, pero el gol y la celebración del panameño quedó tallado en la memoria de los panameños."El gol fue de taquito", resaltó el delantero, seguido de risas. Esa sonrisa era una muestra de que el ex artillero del equipo nacional de fútbol de Panamá aún guarda ese tanto en un lugar privilegiado en su memoria. "Fue algo lindo", reiteró.El gol de Jorge Dely llegó al minuto 26 del primer tiempo, a pase del zaguero Luis "Lucho" Moreno, que desbordó por la banda, para tirar un centro al borde del área chica, que aprovechó el panameño para vencer a Farid Mondragón, meta titular de la selección de Colombia, en ese entonces.Además de recordar el gol marcado por el gemelo de Julio César Dely Valdés, quien actual técnico de las sub-21 del Málaga en España, en el país centroamericano marca en la historia de su fútbol ese 20 de julio de 2005 por una celebración peculiar: "la llamada telefónica".¿De dónde viene esa celebración y cuando apareció? "Eso fue en Consadole Sapporo, en 1998", precisó el técnico."Lo hago por primera vez en el Sapporo, no estábamos muy bien el torneo, había preocupación de la gente, porque el equipo no levantaba, y en un partido de visitante contra el Yokohama Flügels, nosotros ganamos de visitante 3-1, y marque un gol, ya lo había hablado antes con Hugo Maradona, que si marcaba un gol iba a hacer un llamado a la gente, de ahí nace esa celebración".¿A quiénes llamaba ese teléfono? "A la familia" fue la primera respuesta del actual timonel de Club Atlético Independiente (CAI) del fútbol profesional de Panamá."En la Copa Oro me preguntaron a quién llamaba, yo les decía que mi hermano en España, a mi familia en Panamá, era para más bien para decirles 'familia he marcado un gol', aunque siempre fue una comunicación con la gente que está atrás de uno", manifestó el estratega panameño.Jorge Dely Valdés jugó en el Consadole Sapporo de 1997-1998, donde tuvo 52 apariciones y marcó 17 goles.Dándole un giro al tema de la celebración y la Copa Oro 2005, Jorge Dely Valdés regresó al presente para hablar de las posibilidades del equipo panameño en el torneo que arranca el viernes, señalando que "tenemos equipo para ser protagonistas en la Copa"."Tenemos una selección balanceada para ser protagonistas en la Copa y llegar muy lejos", señaló.Sobre la conformación del equipo, donde se nota la renovación de la selección nacional de Panamá, Jorge Luis Dely Valdés reconoció que es una mezcla de jugadores jóvenes "pero no faltos de experiencia"."Es un equipo con experiencia, aunque hay que aceptar que para algunos jugadores es su primer torneo, pero la mayoría tienen algo de experiencia en este tipo de torneo y tiempo de juego en sus clubes", dijo.El estratega resaltó que la presencia de Gabriel "Gavilán" Gómez, volante de contención panameño que juega su séptimo torneo de Copa Oro será importante en la Copa por que "Gabriel seguramente le aportará experiencia y ese don de liderazgo que él posee dentro y fuera del campo".El próximo 8 de julio Panamá, debutará contra Estados Unidos, para luego chocar contra Nicaragua, el 12 de julio, y cierran frente a Martinica, el 15 del mismo mes.La Copa de Oro se jugará en diferentes ciudades de Estados Unidos del 7 al 26 de julio próximo.