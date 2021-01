Javier Sánchez Jara, nuevo asistente de Christiansen en la Sele

Por TVMAX Deportes



La selección nacional cuenta con un nuevo asistente técnico en el equipo de trabajo de Thomas Christiansen.

Se trata del español Javier Sánchez Jara, entrenador con experiencia en equipos de primera y segunda división del fútbol español.

Sánchez Jara, de 51 años, fue jugador profesional entre 1988 y 2001, en clubes tales como Barca Atlético, FC Barcelona, Osasuna, Real Betis, Racing de Santander y Sporting de Gijón.

Inició su carrera como técnico en la temporada 2013-2014, con el Córdoba FC, siendo segundo entrenador de Albert 'Chapi' Ferrer, logrando el ascenso a la máxima división del fútbol español, en la que se mantuvieron en la temporada 2014-2015.

Al año siguiente (2015-2016), Sánchez Jara y 'Chapi' Ferrer entrenaron al Real Mallorca de Segunda División.

Antes de venir a Panamá, el técnico español era parte del cuerpo técnico del Barcelona Legends, equipo de ex jugadores del FC Barcelona.

ExpectativasEl hoy asistente del onceno nacional, ya estuvo en el banquillo de la selección en el encuentro que sostuvo Panamá ante Serbia ayer, jueves, en el Rommel Fernández.

"Para mí es muy ilusionante el trabajar con Thomas, a quien conozco hace mucho tiempo, y sobre todo en una selección que viene de participar en el Mundial de Rusia y las expectativas son muy altas; creemos que es una oportunidad magnífica para poder continuar lo que se hizo hasta ese momento y tenemos muchas ganas que todo vaya bien y volvamos a disfrutar de otro mundial", señaló Sánchez Jara al consultarle sobre sus expectativas.

Ante la pregunta de cómo fue la llamada de Christiansen, el hoy asistente técnico de la selección nacional relató que: "Me llamó hace unas semanas y me comentó la posibilidad de poder venir y la verdad que no me lo pensé pues el proyecto de Thomas me encanta y pues fue una alegría inmensa y estoy aquí para aportar".

ReferenciasAsegura Sánchez Jara que tuvo la oportunidad de coincidir en el fútbol español con dos de los más grandes exponentes que ha tenido el balompié nacional: Rommel Fernández y Julio Dely Valdés.

"Estoy seguro de que en poco tiempo podré conocer más del fútbol panameño... sé que me tomará poco tiempo adaptarme", agregó.

CompromisoHubo una cualidad que llamó la atención del entrenador y fue el compromiso de los jugadores.

"A pesar de tener poco tiempo aquí, me he percatado del gran compromiso que tienen los jugadores con la selección nacional, el trabajar duro, aceptar sus carencias y cómo lo dan todo por mejorarlas", enfatizó.

Mensaje finalPara finalizar, el profesor Javier Sánchez aprovechó para enviar un mensaje a los seguidores de la selección nacional.

"A los aficionados panameños les aseguro que estoy aquí para trabajar duro y, junto con el resto del cuerpo técnico y los jugadores, con la mira puesta en la clasificación al mundial... siento que estoy en un país maravilloso y estoy encantadísimo y con muchas ganas de vivir cosas bonitas con Panamá", comentó.

Nota FEPAFUT.