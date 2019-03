Javier Clemente: 'Con Panamá intentaré convocar a los mejores jugadores'

"Mi último equipo posiblemente sea éste porque ya es muy difícil que tenga fuerza para viajar. Aunque un entrenador se retira cuando no le llama nadie", dijo Clemente, quien el próximo día 12 cumplirá 69 años y lleva prácticamente cuatro décadas como técnico de elite.

Clemente está contento con dirigir a la 'tricolor' porque si "hubiera dejado el fútbol sin entrenar a la selección de Euskadi" le "hubiera faltado algo".

El seleccionador se refirió a su primera convocatoria en ciernes y dijo que "ahora trataré de conocer lo mejor posible a Panamá. Intentaré convocar a los mejores jugadores que yo entienda tenga Euskadi. Igual hay clubes extranjeros que no permiten traer a los jugadores, pero seguro que los que vayan serán los mejores que podemos llevar. De los que juegan en otras ligas haremos siete u ocho peticiones".

"Me hubiera dado una cierta pena", confesó, como también lamenta no haber entrenado nunca al equipo de su pueblo, Barakaldo, que actualmente milita en Segunda B. "Me hubiera gustado entrenar al Barakaldo, pero no ha podido ser. Me diré: 'te has retirado y nos has entrenado en tu pueblo", reflexionó.

En el acto, se presentó el que será el partido del debut del técnico, el choque contra Panamá del 29 de mayo en el Estadio Rommel Fernández de la capital del país centroamericano.

Un partido al que el presidente de la Federación Vasca, Luis Mari Elustondo, avanzó que la selección vasca irá "con lo mejor" que pueda "convocar".

Entre esos jugadores, a Clemente le gustaría que estuviesen los futbolistas vascos que juegan "en el extranjero", incluido Aymeric Laporte, el central francés que jugó en el Athletic y ahora milita en el Manchester City.

Como representante de Panamá estuvo Roberto Zúñiga, miembro de la Embajada de Panamá en Madrid, curiosamente descendiente de vascos. Zuñiga aseguró que "para el pueblo panameño es un honor contar con la selección vasca, una selección de gran prestigio".

Y explicó que el partido será "de despedida de la afición a su selección" de cara a la Copa de Oro de 2019, el torneo de la CONCACAF que además clasifica para la Copa Confederaciones de 2021.

En el choque, avanzó Zúñiga, el seleccionador panameño, Julio César Dely Valdés, "va a contar con todos" los mejores jugadores que tenga disponibles.