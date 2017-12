Jaime Penedo no piensa moverse del Dinamo de Bucarest

"Estoy tranquilo y muy cómodo en el Dinamo y en Rumania. Ahora que estoy en Panamá, los medios de allá publican cosas que no son. Yo estoy tranquilo. No me moveré”.

Fueron las palabras textuales del arquero Jaime Penedo al periodista José Miguel Domínguez, para www.somoslasele.com

El panameño Jaime Penedo cerró el año muy consolidado con el equipo de Bucarest y para el 2018 espera mantener el ritmo y llegar a punto al Mundial de Rusia 2018.