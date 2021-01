Ismael Díaz optimista por su llamado a los entrenamientos con la Selección de Panamá

Ismael manifestó su felicidad al conocer su convocatoria a los micro ciclos que estará realizando el Profesor Thomas Christiansen con la Selección Mayor de Panamá:

“Me siento feliz de regresar a la Sele, aprovechar también la oportunidad para entrenar de la mejor forma con el grupo. Mi primer objetivo era volver de la mejor manera, ganar minutos y sé que con el tiempo se darán las cosas. Iniciar el año con este llamado a la sele me pone feliz, creo que, con paciencia, con trabajo y seriedad, regresaré a mi mejor estado”.

“En lo personal lo primero que quería recuperar era mi nivel, mi confianza. A cualquier jugador le gusta representar su país, voy a tomar estos entrenamientos de la mejor forma para recuperar mi estado físico y quien quita que pueda quedar convocado para los partidos”.

Díaz también dejó claro que todavía no ha tenido ninguna conversación con el actual DT de la Sele, pero que está dispuesto a entregar lo mejor de sí en cada entrenamiento con el onceno panameño:

“No he tenido la oportunidad de platicar con el profesor Christiansen, pero estoy a la disposición de lo que necesite. En lo que pueda ayudar estaré dispuesto para eso”.

El joven delantero de 23 años que actualmente pertenece al Tauro F.C. de la LPF, dejó sus impresiones al conocer que Julio Cesar Dely Valdés será el nuevo timonel del equipo taurino.

“Al profesor Julio lo admiro por lo que representó como jugador y por el recorrido que tiene como director. Me alegró mucho la noticia y el tenerlo acá en Tauro encabezando al equipo me da mucha alegría. Será una temporada importante en donde vamos a aspirar por grandes cosas”.

Ismael tiene claro cuál es su objetivo y es primeramente recuperar su mejor estado físico para posteriormente esperar una oportunidad de regresar al fútbol extranjero:

“He llevado las cosas de la mejor manera, cuando salga nuevamente al extranjero es para quedarme fuera y no regresar a Panamá. Todavía no me siento al 100% y cuando llegue el momento quiero estar preparado para dar lo mejor de mí”.