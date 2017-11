Ismael Díaz: "Quiero quedarme en el Deportivo de La Coruña"

Quedarse en el Deportivo: “Todo ha sido por el trabajo. Le he puesto la motivación de que quiero quedarme en el Dépor, quiero seguir trabajando. También ayudar a la selección, mis compañeros están dando lo mejor”.

Estar en el Mundial de Rusia: "Era nuestro sueño, lo queríamos conseguir y lo conseguimos. Ahora viene el sorteo, donde estarán las mejores selecciones del mundo”.

España, en el sorteo: “Yo les digo que me va a tocar España y que vamos a ganar (risas). Ahora en serio, me felicitan por la oportunidad que me han dado en la selección”.

Balance positivo: "Ha sido un partido muy bueno para nosotros, pudimos sacar la victoria que era lo más importante”.

Paso a paso: “Solo queda seguir trabajando, no hay que confiarse en la victoria. Al equipo le falta mejorar en algunas cosas, pero eso lo haremos junto al profe, que está haciendo un gran trabajo. Estamos mentalizados y toca seguir adelante”.

Una victoria importante: “Sabemos que tenemos un buen equipo, con grandes jugadores y con compañeros que lo pudieron demostrar hoy. Queremos volver a ser ese Fabril que arrancó con buen pie y vamos a darlo todo”.

Mentalidad ganadora: “Estamos en una buena posición, intentando no darle ventaja al primero. Todo el equipo está mentalizado sobre eso. Estamos en un gran momento, en una buena posición pero podemos seguir escalando“.

Nuevo entrenador: “Por lo que he visto, Munúa es un entrenador que sabe lo que hace. Ha demostrado eso. Quiere ganar, conseguir buenos resultados, trabajar. Eso es lo que hemos visto”.

Más motivado que nunca: "Dan algo más de motivación. Mis compañeros me asistieron muy bien, la mitad del gol es de ellos. Toca seguir adelante, pero es muy importante la victoria y mejorar”.

El vestuario: “Son grandes compañeros, con mucha calidad. Uxío es espectacular, su visión de juego, cómo sabe jugar de espaldas, sus movimientos… Yo intento aprender de él. Cuando llegué aquí y vi sus características… además puede seguir mejorando, todos podemos y vamos a trabajar para eso”.

Derbi contra el Celta: “Desde que llegué había escuchado que el rival aquí era el Celta. Va a ser un partido muy bonito para nosotros y para ellos. El Celta está muy bien, que se imponga el mejor”.

