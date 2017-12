El partido Inglaterra vs Panamá será transmitido por la BBC de Londres

En el portal web de la BBC ( www.bbc.com ) se anunciaron los partidos que esta importante cadena televisiva en el Reino Unido transmitirá durante la copa del mundo.

Aportando a la magnitud que significa la presencia de Panamá en este Mundial de Rusia 2018, la Sele será vista por todo el Reino Unido el 24 de junio en Nizhny Novgorod.

La BBC (British Broadcasting Corporation ) es el servicio público de radio y televisión del Reino Unido con sede en Londres.

La BBC opera bajo el mandato de una carta real que garantiza su independencia frente a controles de tipo político o comercial.

We just got that bit more excited about the 2018 World Cup 🙌🎉Details of our #WorldCup TV coverage 👉 https://t.co/KDUju4qwDtpic.twitter.com/YpAB5u9Huw