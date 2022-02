Por SomosLaSele



En conferencia de prensa virtual, el director técnico de la selección de Panamá, Ignacio "Nacho" Quintana, reafirmó el compromiso que tienen sus jugadoras y el cuerpo técnico ante el reto de estos partidos de eliminatoria mundialista rumbo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"Nacho" Quintana se refirió a lo importante que son todas y cada una de sus jugadoras al momento de ser seleccionadas en el once titular, enfatizando que nadie puede darse por sobrada en su posición.

"Todos los días hemos podido trabajar con un once, ellas lo saben, ellas saben perfectamente que aquí se gana el lugar día a día, no hay ninguna jugadora que sea indispensable en el once, eso nos ha generado que todos los días ellas se entreguen, independientemente si están participando durante la sesión con el equipo titular o están con el equipo está en frente, ellas siguen demostrando lo mismo y este equipo está lleno de ambiciones, estamos muy lejos del conformismo, cada vez buscamos mas que sea eso y que no nos acomodemos, lo que vamos a ver mañana es un reflejo de lo que trabajamos en grupo".

Al ser cuestionado sobre algún eslabón débil o línea que le preocupe, esto respondió Quintana:

"Yo estoy confiado en mi equipo, para mí no hay una línea débil, siento que hay mucho que trabajar en todas las líneas, ellas saben perfectamente que tenemos todavía mucho que mejorar, yo desde que llegué me di cuenta que la expectativa de la afición era alta, las jugadoras estaban cómodas con esa presión, yo no vería ninguna línea que tuviéramos deficiencia".

La ausencia de la guardameta Yenith Bailey en estos partidos de eliminatoria, será notoria, pero aún así la confianza del director técnico "Nacho" Quintana, es total para sus tres guardametas que forman parte de la convocatoria.

"Caso de Yenith claro es una jugadora muy talentosa, lleva años demostrando que está al nivel de las mejores porteras del mundo y bueno, si, claramente se va a extrañar pero nosotros tenemos listas a tres porteras que están dispuestas a sacar lo mejor".

Ignacio Quintana, aclaró que no es partidario de las rotaciones en la selección que dirige.

"Más allá de las rotaciones, creo que el equipo está listo para competir en los dos juegos, yo no soy muy afín de rotar, yo creo que quien se gana un lugar, lo merece para los minutos que también el mismo cuerpo lo permita, un grupo que se ha convertido muy honesto, muy real y ellas son las primeras que nos pueden decir si están listas o no para completar los juegos, las rotaciones no van a existir por un tema de cansancio, vienen listas porque estamos trabajando desde noviembre algunas en sus clubes y las que no estaban en clubes trabajaban con nosotros vía online".

Finalmente "Nacho" Quintana, presentó algunos puntos claves respecto a su filosofía de juego con la selección de Panamá: "Una es la verticalidad, la agresividad de marca, la armonía defensiva que se tiene que mantener".