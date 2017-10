ISIS utilizó a Cristiano Ronaldo y Asensio en sus amenazas al Mundial

Durante las últimas semanas se han difundido carteles propagandísticos del ISIS (Estado Islámico, por sus siglas en inglés) en los que utilizan fotomontajes de jugadores de fútbol conocidos en los que aparecen torturados para amenazar a la gente de cara al próximo Mundial de Rusia 2018.

Anteriormente habían utilizado la imagen de Leo Messi, Neymar o Didier Deschamps. Esta vez han empleado la cara de Cristiano Ronaldo. Se puede ver cómo el jugador se encuentra de rodillas y maniatado, con un ojo morado y con un miembro del grupo terrorista detrás. Posteriormente se difundió otro cartel con la imagen de Marco Asensio.

En el montaje con el portugués, se puede leer un texto con intención de sembrar el pánico: "Nuestras palabras son lo que ves, no lo que oyes. Así que tan solo espera. Nosotros también estamos esperando".

En el caso del español, el ISIS dice que Asensio es un "sionista" y añade: "Ay de vosotros cruzados y judíos. Cada vez que te fortaleces, te recuperas y te asombras y buscas refugio en ellos, Alá reinará sobre ti cuando menos esperas y serás castigado como Alá prometió y él no rompe su promesa".

Drawing from a pro-#ISIS group's propaganda threatening #WorldCup2018#Russia, another media outfit used #RealMadrid star #Ronaldo on poster pic.twitter.com/Yf1rAh3UXh