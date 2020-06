"Hoy se vieron frutos" del esfuerzo, manifestó Machado tras renovar con Alajuelense

"Desde el día uno que llegué a un acuerdo con el club eso era lo que se buscaba, de trabajar bien, entregarnos al máximo y tener una buena participación. Hoy se vieron frutos de eso con la renovación", expresó el defensor panameño a medios de Costa Rica.

"Me he sentido a gusto, contento, disfrutando el día a día. Desde el momento que estoy aquí lo he disfrutado al máximo", agregó.

El nuevo acuerdo mantendrá a Machado, de 35 años de edad, con el equipo rojinegro de Alajuela hasta diciembre.

"Sabemos que hoy en día se habla mucho del relevo generacional, pero creo que si uno tiene una buena preparación, buena alimentación y buen descanso, el rendimiento en la cancha será diferente y así lo hemos demostrado día tras día", indicó.

El próximo partido del Alajuelense será ante el Herediano, un encuentro que el jugador panameño considera importante.

"Va a ser una buena serie. Sabemos que Heredia viene haciendo bien las cosas, nosotros también", comentó. "Creo que va a ser un gran partido, nos esforzaremos al máximo, trabajar fuerte y preparar el partido."