Honduras no protestará ante FIFA por "gol fantasma" de Panamá ante Costa Rica

Así lo aseguró hoy el secretario de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, José Ernesto Mejía, quien indicó a periodistas que "los errores de apreciación no son apelables".Ante la eventual posibilidad de que Estados Unidos presente ante la FIFA una protesta y pida la repetición del partido entre Panamá y Costa Rica, Mejía señaló que "existe, pero los errores de apreciación no son apelables y siempre ha sido así", y que hay antecedentes que no han prosperado."Pero ellos -Estados Unidos- están en todo su derecho de hacerlo", expresó el directivo hondureño.Agregó que en el caso del juego entre Panamá y Costa Rica a los hondureños no les compete tanto y que Honduras ahora tiene centrada su atención en la repesca contra Australia, en noviembre.Según imágenes de televisión, el primer gol de Panamá no fue tal, porque la pelota no cruzó la línea de la portería, lo que fue un error del árbitro guatemalteco Walter López y sus asistentes.Al final, el resultado a favor de los panameños les dio la clasificación al Mundial de Rusia, eliminó a Estados Unidos y envió a Honduras a la repesca contra Australia.Si el partido entre panameños y costarricenses hubiera finalizado con empate, Honduras se hubiera clasificado directamente al Mundial, Estados Unidos iría a la repesca contra los australianos y Panamá estaría eliminada.Honduras venció el martes a México por 3-2, con lo que al menos accedió a la repesca y sigue manteniendo viva la esperanza de llegar a su cuarto mundial mayor desde el de España 1982, y el tercero de manera consecutiva después de los de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.