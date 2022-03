Por SomosLaSele



Las selecciones de Panamá y Honduras jugarán el próximo 24 de marzo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez en partido correspondiente a la jornada 12 del octagonal de Concacaf.

Desde Honduras quienes no se juegan nada más que el honor, aparece el nombre de una de las grandes leyendas que ha dado el balompié catracho, Julio César "Rambo" de León, interesado en formar parte del equipo dirigido por Hernán Darío Gómez.

Actualmente el "Rambo" de León juega en el Ascenso del fútbol hondureño San Juan de Quimistán y en conversación para La Cantera HN, el jugador le pidió al "Bolillo" Gómez que lo convocara para los partidos del octagonal de Concacaf restantes, Panamá, México y Jamaica.

"Rambo" de León mediocampista de 42 años de edad declaró:

“Yo ya estoy en forma, quiero retirarme de la Selección a la grande, demostrando que no son los años, es la capacidad y disciplina que uno demuestra en el campo”.

La idea del legendario jugador es vestir la camiseta de la selección de Honduras por última vez, luego de estar en distintas eliminatorias representando a la H en las eliminatorias rumbo a los mundiales de Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

“ Me encantaría que me llamaran para demostrarle a mucha gente que capacidad es la que más me sobra a mí, así de claro”.

Julio César "Rambo" de León militó en distintos clubes de distinto países, como Uruguay, México, Italia, China y Estados Unidos.

Por parte del técnico colombiano Hernán Darío Gómez, no ha tomado una decisión referente al "Rambo" pero por el momento trabaja con jugadores de la primera división de la Liga Nacional de Honduras.

Thomas Christiansen entregará su convocatoria esta semana.

Esta semana el director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, entregará el listado de los jugadores convocados para los partidos ante Honduras (24 de marzo) Estados Unidos (27 de marzo) y Canadá (30 de marzo), serían un total de 30 convocados.